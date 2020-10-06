Boss Audio توفر Android Auto و CarPlay للقوارب

أعلنت شركة (Boss Audio) هذا الأسبوع عن وحدة جديدة (MRCP9685A) مع شاشة لمس سعوية مقاومة للظروف الجوية بقياس 6.75 إنشات وبدقة 800×480 بكسل للقوارب.

وتتيح هذه الوحدة استخدام (Android Auto) و (Apple CarPlay) عبر كابل (USB) قياسي، تمامًا مثل السيارة.

وهناك الكثير من وحدات (Android Auto) و (Apple CarPlay)، لكن القليل منها مقاوم للعوامل الجوية، لذلك فإنك تحتاج – من الناحية النظرية – إلى إبعادها عن أشياء، مثل المطر والثلج.

وتم تصميم (Android Auto) و (Apple CarPlay) للسيارات، لكن بالرغم من ذلك، لا يوجد سبب تقني لعدم استخدام أي شخص لهذه المنصات أثناء التنقل في أعالي البحار.

وتستخدم القوارب وحدة (DIN) القياسية المزدوجة نفسها التي تستخدمها السيارات.

وتتميز الوحدة بدعم البلوتوث، بحيث يمكنك الاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا أو إجراء مكالمات واستقبالها دون الحاجة إلى تشغيل (Android Auto) و (Apple CarPlay) على الشاشة.

ويوجد منفذين (USB)، ومدخل (A/V) لتلقي الإشارات الصوتية أو المرئية من المعدات الإلكترونية التي تولد إشارات (AV).

كما يوجد مخارج أمامية وخلفية لمضخم الصوت، ودعم الكاميرا الخلفية لاستخدامها عند الرجوع إلى الخلف وركن القارب، وواجهة عجلة القيادة التي تباع بشكل منفصل.

وتتيح واجهة عجلة القيادة التحكم في وظائف الراديو من الأزرار الموجودة على عجلة القيادة، مما يوفر الراحة والأمان من خلال السماح لك بإبقاء يديك على عجلة القيادة.

وبالنظر إلى أنه من المفترض أن تكون الوحدة مقاومة تمامًا للعوامل الجوية، فهي لا تأتي مع محرك أقراص ضوئي.

ويعني ذلك أنه لا يمكنها تشغيل الأقراص المضغوطة وأقراص (DVD)، لكنها تدعم تنسيقات الوسائط الأكثر شيوعًا، مثل (MP3) و (AVI).

وصممت وحدة (MRCP9685A) الجديدة لمقاومة الطقس البحري، مما يعني إمكانية تثبيتها ضمن أي قارب يقبل وحدة (DIN) قياسية مزدوجة.

وتستخدم الشركة موادًا مقاومة للماء عالية التقنية وحديثة بالإضافة إلى طلاء خاص للأشعة فوق البنفسجية للأسطح البلاستيكية ولوحات الدوائر والوصلات من أجل حماية المنتج من العناصر الخارجية القاسية ومقاومة التآكل.

وتتوفر الوحدة الجديدة من شركة (BOSS Audio) للبيع مقابل 289.99 دولار.





