تتميز سلسلتا هواتف Galaxy S و Galaxy Note من شركة سامسونج بأنهما تقدمان تجربة استخدام مميزة وقوية للغاية، بفضل دعمهما العديد من المزايا المتطورة، منها: المعالج القوي، والشاشة الكبيرة، والكاميرا المتعددة العدسات، والبطارية ذات السعة الكبيرة والشحن السريع، بالإضافة إلى أن هواتف Galaxy Note تأتي مع القلم الإلكتروني.



ولكن في بعض الأحيان تواجه هواتف السلستين بعض المشاكل في الأداء، مثل: التباطؤ عند فتح التطبيقات، أو عدم استجابة التطبيقات بشكل صحيح، وغيرها من المشاكل. لذلك سنستعرض اليوم بعض النصائح والحيل التي تساعدك في التغلب على هذه المشاكل التي قد تواجهها.



إليك 5 نصائح لإصلاح مشاكل الأداء في هواتف Galaxy S أو Note من سامسونج:

1- إعادة تشغيل الهاتف بين كل فترة وأخرى:

في بعض الأحيان، تقوم بالتركيز بشدة على محاولة إصلاح التباطؤ لدرجة أنك قد تنسى أنه بمجرد إعادة تشغيل الهاتف يمكن حل كل شيء، ومن ثم إذا لاحظت أن التطبيقات أصبحت بطيئة عند الفتح أو لا تستجب بشكل صحيح فكل ما يتطلبه الأمر هو إعادة تشغيل الهاتف.

وحتى إذا كان عليك الاستمرار في البحث عن طرق مختلفة لإصلاح مشكلتك، فإن إعادة التشغيل الهاتف والبدء من جديد أمر مهم للغاية، حيث يمكنك تشخيص الهاتف بشكل أفضل بمجرد إعادة التشغيل، وللقيام بذلك اضغط مطولًا على زر التشغيل في الجهة اليمنى من الهاتف لمدة ثانيتين ثم اضغط على خيار (إعادة التشغيل) Restart.

2- التحقق من التطبيقات التي تستهلك طاقة البطارية:

في معظم الأحيان، يمكن ربط مشكلات تباطؤ أداء هاتف Galaxy S أو Note بتطبيق أو عدة تطبيقات تقوم باستهلاك طاقة البطارية في وقت وجيز مما يتسبب في إبطاء هاتفك، لذا فإن التحقق من استخدام البطارية في نهاية اليوم قد يمنحك فكرة عن المشكلة.

وعادةً عندما تنظر إلى استخدام البطارية في هاتفك، ستجد أن استهلاك معظم التطبيقات لطاقة البطارية ما بين 1 إلى 5%، إلا إذا كان التطبيق مصمم من الناحية الرسومية لاستهلاك طاقة البطارية بشكل كبير، مثل: تطبيقات بث المحتوى أو الألعاب الثلاثية الأبعاد.

3- التحقق من استخدام التطبيقات لذاكرة الوصول العشوائي:

يمكن أن يشير الاستخدام المرتفع لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في هاتف Galaxy S أو Note إلى وجود تطبيق أو عدة تطبيقات بها خلل ما، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الهاتف بشكل كبير، ومن إذا وجدت أن هناك تطبيق ما يستهلك الكثير من سعة ذاكرة الوصول العشوائي في هاتفك، يمكنك فرض إيقافه ومعرفة ما إذا كان هذا التطبيق هو الذي يسبب مشكلة التباطؤ.

4- تقليل دقة الشاشة:

تشتهر سلسلة هواتف Galaxy S و Note بشاشاتها ذات الدقة العالية، وفي حين أن الهواتف الجديدة قادرة على العمل بأعلى دقة، لكن هناك احتمال ألا تتمكن الهواتف القديمة من مواكبة ذلك. حيث نجد أنه كلما زادت دقة الشاشة، أصبح من الصعب على المعالج عرض جميع الرسومات في الشاشة، ومن ثم يمكنك تقليل الدقة الشاشة من خلال الإعدادات لجعل الهاتف يعمل بشكل أسرع.

5- إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة أو تعطيلها:

يمكنك تقليل مشكلات التباطؤ في هاتفك من خلال إلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تحتاج إليها، وإذا كنت تريد الإبقاء على تطبيق ما مثبتًا بدلًا من إلغاء تثبيته نهائيًا، يمكنك تعطيله فقط، حيث سيؤدي ذلك إلى الاحتفاظ به في هاتفك والاحتفاظ بجميع بياناته ولكنه لن يكون قادرًا على التشغيل حتى تقوم بتفعيله لاحقًا.





