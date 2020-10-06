اتجهت شركة سامسونج منذ فترة إلى تقديم هواتف للفئة المتوسطة تتميز بمواصفات رائعة، مثل: الشاشة الكبيرة لمشاهدة المحتوى بصورة أفضل، والتصميم الأنيق النحيف مع البطارية ذات السعة الكبيرة، بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية المتعددة العدسات التي تقدم لك صورًا مذهلة، وكل ذلك بسعر مناسب.

تقدم سامسونج في الفئة المتوسطة؛ سلسلتي: Galaxy A، و Galaxy M اللتان تضمان مجموعة متنوعة من الهواتف، تقدم لك كل شيء تريده في الهاتف بسعر مناسب.

إليك 5 من أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة خلال 2020 مع خصومات رائعة:

1- هاتف Galaxy A71:

يعتبر هاتف (Galaxy A71) من أفضل هواتف سامسونج في الفئة المتوسطة بفضل تصميمه الأنيق ومواصفات الرائعة.



المعالج: معالج (Snapdragon SDM730) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة 393 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 64 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4500 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (One UI 2.1).

اللون: الأبيض.

نسبة الخصم: 24%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 1794 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 24%، أي بسعر 1324 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف Galaxy A51:

المعالج: معالج (Exynos 9611) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.5 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة 400 بكسل في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 6 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 15 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (One UI 2.1).

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 17%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 1199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 17%، أي بسعر 999 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف Galaxy M51:

يعتبر هاتف (Galaxy M51)من أحدث هواتف سامسونج في السوق حيث أطلقته الشركة خلال الشهر الماضي، ويتميز بمواصفاته القوية، ويعمل ببطارية ضخمة تدوم لأكثر من يومين عمل بشحنة واحدة.



المعالج: معالج (Snapdragon SDM730) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع نوع (Super AMOLED+ Infinity-O) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة 393 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 64 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 5 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 7000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (One UI 2.1).

ميزات الاتصال: شبكة الجيل الرابع (4G LTE)، وشريحتي (SIM)، ومنفذ USB-C للشحن، ومنفذ السماعات التقليدي 3.5 مم.

اللون: الأسود.

السعر: 1425 ريالًا سعوديًا

4- هاتف Galaxy A21s:

المعالج: معالج (Exynos 850) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (PLS TFT) بمقاس 6.5 بوصات، وبدقة 720 × 1600 بكسل، وبكثافة 270 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 2 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 5000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 15 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (One UI 2.1).

اللون: الأزرق.

نسبة الخصم: 14%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 865 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 14%، أي بسعر 744 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- هاتف Galaxy M31:

المعالج: معالج (Exynos 9611) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.4 بوصات، وبدقة 1080 × 2340 بكسل، وبكثافة 400 بكسل في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 6 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 64 ميجابكسل، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 6000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 15 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (One UI 2.1).

اللون: الأحمر.

السعر: 985 ريالًا سعوديًا.





