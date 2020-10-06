ويندوز 10 يتيح تعطيل Bing للأبد.. إليك كيفية ذلك

قدمت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل ويندوز 10 يسمح للمستخدمين بتعطيل ميزة بحث Bing المدمجة عن طريق تعديل إعدادات التسجيل.

تم تضمين محرك بحث Bing في أداة البحث في نظام التشغيل ويندوز 10 افتراضيًا، فعندما يقوم المستخدم بإدخال استعلام للبحث، يتم مقابلته بمجموعة من النتائج المحلية (أي الملفات الموجودة على محرك الأقراص الثابتة) ونتائج الويب التي تم إنشاؤها بواسطة Bing.

بينما توفر ميزة البحث وصولاً سريعًا إلى محرك البحث، إلا أن تعطيل Bing يمكن أن يحسن سرعة وجودة عمليات البحث المحلية بشكل كبير، لذلك يعد خيارًا مهمًا، وبالتالي إزالة صفحات الويب من نتائج البحث. كما لم يعد بإمكان المستخدمين استخدام قيمة التسجيل (BingSearchEnabled) التي لم تعد موجودة الآن، والتي تم إيقافها مع إصدار مايو 2020.

تم تقديم قيمة (DisableSearchBoxSuggestions) الجديدة مع آخر تحديث لنظام التشغيل ويندوز 10، وهي تخدم غرضًا متطابقًا تقريبًا لقيمة التسجيل (BingSearchEnabled)، ولكنها تقضي أيضًا على الإعلانات في نتائج البحث.

لإلغاء تنشيط Bing يجب عليك الانتقال إلى الموقع التالي في محرر التسجيل الأصلي: (Computer \ HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows \ Explorer)، وفي حالة عدم وجود مجلد (Explorer)، يجب إنشاء مجلد.

كما سيؤدي النقر بزر الماوس الأيمن داخل مجلد (Explorer) إلى إظهار خيار لإنشاء قيمة (DWORD) جديدة (32 بت)، والتي يجب تسميتها (DisableSearchBoxSuggestions) ثم تعيين القيمة على (1).

سيؤدي الخروج من محرر التسجيل وإعادة تشغيل نظام ويندوز إلى إنهاء التغيير والذي يمكن عكسه في وقت لاحق عن طريق حذف قيمة التسجيل نفسها.

يجب أن يلاحظ مستخدمو ويندوز 10 أن الحذر مطلوب دائمًا عند تغيير السجل، حيث قد يتسبب في مشاكل خطيرة عند تحريره بشكل غير صحيح، ولهذا السبب، يجب دائمًا إنشاء نسخة احتياطية للسجل قبل إجراء أي تغييرات.

وإذا كنت لا تحب محرك البحث Bing، فيجب ألّا تحب بحث الويب في قائمة ابدأ في نظام التشغيل ويندوز 10 أيضًا، ونعلم أنه يمكنك تعطيله بالكامل، ونحن لا نلومك على ذلك، ولكن هناك خيار ثانٍ يمنحك القدرة على البحث في الويب من قائمة ابدأ باستخدام محرك بحث مختلف تمامًا. يمكنك تغيير بحث الويب في قائمة ابدأ في نظام التشغيل ويندوز 10 والبحث باستخدام جوجل أو محرك بحث آخر، ولكنك ستحتاج إلى مساعدة برنامج من جهة خارجية للوصول، وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكنك النقر هنا.





