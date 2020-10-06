كيف يمكنك التغلب على مشاكل نظام watchOS 7 في ساعة آبل؟

أطلقت شركة آبل خلال الشهر الماضي الإصدار النهائي من نظام التشغيل (watchOS 7) الخاص بساعتها الذكية (Apple Watch)، الذي يقدم العديد من الأدوات والميزات الجديدة التي تتيح لمستخدمي ساعة آبل الذكية إدارة صحتهم ولياقتهم على نحو أفضل.

وبعد أيام قليلة من وصول نظام (watchOS 7) للمستخدمين؛ ظهرت العديد من الشكاوى بسبب حدوث مشكلات في أداء الساعة، فعلى سبيل المثال: اشتكى العديد من مستخدمي طراز (Apple Watch Series 3) أن الساعة تعيد تشغيل نفسها بشكل عشوائي عدة مرات في اليوم بعد تثبيت التحديث.

واشتكى بعض المستخدمين من مشاكل في ميزة (GPS) تجعل الساعة غير قادرة على تسجيل بيانات التمارين في تطبيق اللياقة في آيفون، بالإضافة إلى واحدة من أكثر الشكاوى شيوعًا: وهي: نفاد شحن بطارية الساعة بشكل أسرع من المعتاد بعد تثبيت نظام (watchOS 7). وهي المشكلة نفسها التي اشتكى منها العديد من مستخدمي هواتف آيفون بعد تثبيت نظام iOS 14 الجديد في هواتفهم.

بعد أيام من هذه الشكاوى نشرت شركة آبل قائمة بالمشكلات التي يواجهها مستخدمو ساعتها الذكية بعد تثبيت نظام (watchOS 7)، وهي كما يلي:

عدم ظهور خرائط مسارات التمارين في تطبيق (Fitness) في هاتف آيفون للتدريبات التي تعتمد على (GPS) في ساعة آبل مثل: المشي، والجري، وغيرها.

توقف بعض التطبيقات الخاصة بالساعة عن العمل في هاتف آيفون، مثل: Fitness، أو Health أو Activity، أو التطبيقات الأخرى المتعلقة بالصحة.

إبلاغ تطبيق Health أو تطبيق Fitness عن حجم غير دقيق من البيانات المخزنة في هاتف آيفون.

إبلاغ تطبيق (Activity) عن حجم غير دقيق من البيانات المخزنة في ساعة آبل.

عدم ظهور بيانات مستويات صوت سماعة الرأس من ساعة آبل في تطبيق Health في هاتف آيفون الخاص بك.

سرعة نفاد شحن البطارية سواء في ساعة آبل أو في هاتف آيفون.

إذا واجهت مشكلتين أو أكثر من هذه المشكلات السابقة، تقترح آبل عليك حلين يحب أن تقوم بهما بالترتيب، وهما كما يلي:

1- إلغاء إقران ساعة آبل مع هاتف آيفون:

ملاحظة: قبل أن تبدأ عملية إلغاء إقران الساعة مع هاتف آيفون يجب أن تتأكد من حفظ نسخة احتياطية من بيانات ساعتك؛ لأنك ستستخدم هذه النسخة الاحتياطية لاستعادة بياناتك بعد إعادة ضبط الساعة.

لإلغاء إقران ساعة آبل مع هاتف آيفون يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Watch) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على علامة تبويب (ساعتي) My Watch، ثم اضغط على خيار (كل الساعات) All Watches في الزاوية العلوية اليسرى.

اضغط على أيقونة (i) الموجودة بجوار الساعة التي تريد إلغاء إقرانها.

اضغط على خيار (Unpair Apple Watch).

2- إعادة تعيين إعدادات هاتف آيفون:

إذا قمت بالخطوة الأولى ولم تنجح في التغلب على مشكلات نظام (watchOS 7)، تقترح آبل القيام بخطوة إعادة تعيين إعدادات هاتف آيفون نفسه. ستؤدي هذه الخطوة إلى حذف جميع إعدادات آيفون لذلك يجب عليك التأكد من حفظ نسخة احتياطية جديدة من بيانات هاتف آيفون قبل البدء.

تأكد من أن لديك مساحة تخزينية كافية في (iCloud) قبل البدء بحفظ النسخة الاحتياطية، ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في آيفون.

اضغط على اسمك، ثم اضغط على خيار (iCloud).

اضغط على (النسخ الاحتياطي في آي كلاود) iCloud Backup.

اضغط على خيار (نسخ احتياطي الآن) Backup Now، واحرص على وجود اتصال قوي بشبكة الواي فاي لحين انتهاء العملية.

انتظر حتى تكتمل عملية النسخ الاحتياطي وبعدها يمكنك اتباع الخطوات التالية لمسح كل المحتوى والإعدادات من هاتف آيفون:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (إعادة تعيين) Reset.

اضغط على خيار (مسح كل المحتوى والإعدادات) Erase All Content and Settings.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، يمكنك إعادة تشغيل هاتف آيفون، وابدأ باستعادة النسخة الاحتياطية من (iCloud)، وبمجرد انتهاء عملية الاستعادة يمكنك إقران ساعة آبل مرة أخرى، واستعادة النسخة الاحتياطية الخاصة بها.

افتح تطبيق (Watch) في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (بدء الإقران) Start Pairing، وانتظر حتى يكتمل الإقران.

بعد اكتمال عملية الإقران؛ اضغط على خيار (استعادة من النسخ الاحتياطي) Restore from Backup، واختر أحدث نسخة احتياطية لاستعادتها.





