فيسبوك تضيف نتفليكس وزوم إلى بورتال وتعلن عن ميزات أخرى

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء عن إضافة تطبيق خدمة بث الفيديو (نتفليكس) Netflix، وتطبيق خدمة مؤتمرات الفيديو (زوم) Zoom إلى شاشتها الذكية (بورتال) Portal.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “نظرًا لاحتمال ألا يتمكن الناس من السفر، وأن يبحثوا عن طرق بديلة لقضاء الوقت معًا، فلا بد أن تبدو العطلات مختلفة للعام الحالي”. وأضافت: “يتيح لك جهاز (بورتال) من فيسبوك الشعور وكأنك موجود مع الأصدقاء والعائلة، حتى حينما تكون منفصلًا جسديًا – مما يُسهِّل عليك إنشاء تقاليد وذكريات جديدة في موسم العطلات القادم”.

وقالت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.7 مليار مستخدم نشط شهريًا: إنها أضافت تطبيقي نتفليكس، وزوم إلى (بورتال) لتمكين المستخدمين من العمل عن بعد والتواصل مع الأصدقاء، كما أضافت عناوين جديدة إلى مكتبة (وقت القصة) Story Time.

وأشارت فيسبوك إلى خدمة (بورتال تي في) Portal TV توفر – إلى جانب خدمة نتفليكس – العديد من خدمات بث الفيديو، مثل: (أمازون برايم فيديو) Amazon Prime Video، و(شوتايم) SHOWTIME، و(سلينج تي في) SLING TV.

وأضافت فيسبوك إلى أن إضافة نتفليكس إلى (بورتال تي في) ستكون متاحة في كل الدول التي يُباع فيها جهاز (بورتال). كما أعلنت الشركة عن إطلاق جهاز جديد للتحكم بـ (بورتال) عن بُعد مع أزرار تدعم ميزة اللمسة الواحدة لخدمات، مثل: (برايم فيديو)، و(فيسبوك ووتش)، ونتفليكس.

وسيبدأ شحن جهاز التحكم عن بعد مع Portal TV اليوم من portal.facebook.com وسيكون في المتاجر في الأسابيع المقبلة.

وأعلنت فيسبوك أيضًا عن إضافة تطبيق مؤتمرات الفيديو (زوم) لمساعدة المستخدمين على الاستفادة أكثر من الاجتماعات. وأشارت الشركة إلى ما يتمتع به جهاز (بورتال) من ميزات تؤهله ليكون حلًّا مناسبًا لاجتماعات العمل، مثل: الصوت العالي الدقة، والكاميرا الذكية، ودعم الاتصال المرئي دون استخدام اليدين، وذلك بالإضافة إلى دعم عرض 25 شخصًا معًا على الشاشة.

وقالت فيسبوك: إن تطبيق (زوم) متاح الآن على كل من أجهزة: (بورتال ميني) Portal Mini، و(بورتال)، و(بورتال بلس) +Portal، وذلك في جميع الدول التي يتوفر فيها الجهاز.

وأعلنت الشركة أيضًا عن إضافة تأثيرات (الواقع المعزز) في جهاز (بورتال)، كما أعلنت عن دعم اللغة الإسبانية في ميزة التحكم الصوتي من خلال عبارة Hey Portal، وبذلك يدعم الجهاز اللغات التالية: الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية.





