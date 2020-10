سبوتيفاي تتيح لك البحث باستخدام كلمات الأغاني

طرحت خدمة البث الموسيقي سبوتيفاي (Spotify) ميزة جديدة مفيدة لنظامي آي أو إس وأندرويد.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين البحث عن الأغاني حسب كلماتها، وهو أمر استمتع به مستخدمو خدمة آبل ميوزك (Apple Music) لبضع سنوات.

وعندما لا تكون متأكدًا من اسم الأغنية أو الفنان، فإن تطبيقات التعرف على الموسيقى، مثل (Shazam)، قد تكون مفيدة عند تشغيل الأغنية.

ومع ذلك، فإن تطبيقات التعرف على الموسيقى لا تكون مفيدة إذا كنت تحاول البحث عن أغنية من خلال كلماتها فقط.

ومن الشائع في هذه الحالات البحث في الويب عن كلمات الأغاني قبل التوجه إلى خدمة الموسيقى لتشغيل المقطع الصوتي أو إضافته.

وقامت خدمة سبوتيفاي الآن بتبسيط هذه المشكلة، حيث أضافت الخدمة خيارًا مفيدًا لكتابة كلمات الأغاني للبحث عنها على كل من أي أو إس وأندرويد.

ويمكنك كتابة بعض كلمات الأغاني في شريط بحث الخدمة ليعرض التطبيق الأغاني المتطابقة، بحيث تحتوي الأغاني التي قد تكون تبحث عنها على علامة “تطابق الكلمات”.

ويحاول التحديث جعل الخدمة تلحق بخدمة آبل ميوزك، التي اكتسبت ميزة البحث عن طريق كلمات الأغاني في عام 2018 مع نظام التشغيل (iOS 12).

وشاركت مصممة سبوتيفاي الأخبار عبر حسابها الرسمي ضمن منصة تويتر.

يذكر أن هذه ليست الميزة الوحيدة المتعلقة بكلمات الأغاني التي أضافها الخدمة حديثًا، حيث وفرت سبوتيفاي كلمات الأغاني في الوقت الفعلي التي قدمتها خدمة (Musixmatch) ضمن 26 سوقًا في شهر يونيو.

وتُعد هذه الميزة أيضًا بمثابة ميزة موجودة ضمن خدمة آبل ميوزك، حيث أضافت آبل كلمات الأغاني في الوقت الفعلي مع إصدار (iOS 13) في العام الماضي.

ويأتي التحديث الصغير والقيم بعد أن حسنت سبوتيفاي قوائم التشغيل التعاونية الأسبوع الماضي، مما يجعل من السهل جدًا إعداد قوائم التشغيل التعاونية وإدارتها واستخدامها.

وتعتبر قوائم التشغيل التعاونية بمثابة طريقة لتبادل توصيات البودكاست ومشاركة أحدث الاكتشافات الموسيقية وبناء قائمة تشغيل مثالية معًا.

كما أصدرت الخدمة سابقًا ميزات لتسهيل البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة من خلال الموسيقى والبودكاست، مثل جلسات المجموعة المباشرة.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify

Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020