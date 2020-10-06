سامسونج توقف بعض ميزات بيكسبي للواقع المعزز

تستعد شركة سامسونج في نهاية شهر أكتوبر لإيقاف مجموعة من ميزات الواقع المعزز لمساعدها الصوتي بيكسبي (Bixby)، وذلك وفقًا لإشعار يتم عرضه على المستخدمين في تطبيق الكاميرا.

وتشير لقطة شاشة نشرها موقع (Android Police) إلى أن ميزات الأماكن والمكياج والديكور المنزلي والتصميم لن يتم دعمها قريبًا في (Bixby Vision)، وهي ميزة تشبه عدسة جوجل (Google Lens) يقدمها بيكسبي.

وتسمح ميزة (Bixby Vision) للمستخدمين بترجمة الكلمات والبحث عن المنتجات عبر الإنترنت وتحديد المعالم وغير ذلك الكثير.

وتتضمن (Bixby Vision) أيضًا منطقة خاصة بالواقع المعزز توفر ميزات، مثل القدرة على تصميم رموز واقع معزز تعبيرية وملصقات واقع معزز، والتحقق من ديكور المنزل في الوقت الفعلي، وتطبيق المكياج، وقياس الأشياء ، والمزيد.

وتقدم الميزات المتأثرة – الأماكن والمكياج والديكور المنزلي والتصميم – مجموعة من وظائف الواقع المعزز المختلفة.

وتتميز ميزة الأماكن (Places) بأيقونات خرائط مضافة إلى كاميرا سامسونج لتسليط الضوء على المعالم المحلية والمطاعم والمتاجر، وذلك في سبيل المساعدة في التنقل.

بينما تضيف ميزة الماكياج (Makeup) أحمر شفاه افتراضي وأحمر خدود وظلال العيون ومكياج آخر على وجهك، على غرار مرشح سناب شات.

وتوفر ميزة الديكور المنزلي (Home Decor) أثاثًا افتراضيًا يمكن وضعه في المنزل، وتعرض ميزة التصميم (Styling) نظارة شمسية افتراضية لتجربتها.

ويلاحظ موقع (Android Police) أن عمليات الإزالة هذه لا تغطي جميع ميزات الواقع المعزز التي يقدمها بيكسبي حاليًا.

وتشتمل المنصة أيضًا على ميزة الترجمة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى خيارات إمكانية الوصول، مثل القارئ السريع، الذي يهدف إلى مساعدة المستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية من خلال قراءة النص الذي تراه الكاميرا.

وبالنظر إلى أن هذه الميزة لم يتم ذكرها صراحةً، فمن الواقع أنها ما تزال موجودة، في الوقت الحالي على الأقل.

وقدمت سامسونج مساعدها الصوتي بيكسبي (Bixby) لأول مرة في عام 2017 مع هاتف (Samsung Galaxy S8)، وهو محاولة من سامسونج للتنافس مع مساعد جوجل الذكي (Google Assistant) وخدمات الواقع المعزز الأخرى من جوجل.

وروجت الشركة المصنعة الكورية الجنوبية بقوة لبيكسبي (Bixby)، وغالبًا ما تضيف أزرارًا خاصة ببيكسبي لاستدعاء المساعد ضمن هواتف أندرويد التي تصنعها.

ومع ذلك، فإن هناك تقارير تشير إلى أن سامسونج تجري مفاوضات مع جوجل لإظهار خدمات عملاقة البحث بشكل أكثر بروزًا على أجهزة سامسونج، وذلك وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرغ.





