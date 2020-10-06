ساعة Gen 5E من Fossil تأتي بنظام Wear OS

أعلنت شركة فوسيل (Fossil) عن ساعاتها الذكية من الجيل الخامس (Fossil Gen 5E)، التي تأتي بحجم أصغر يبلغ 42 ملم إلى جانب خيار 44 ملم من العام الماضي.

وكانت الشركة قد قدمت في العام الماضي ساعتها الذكية من الجيل الخامس (Fossil Gen 5) مع (Wear OS) ومجموعة شرائح (Snapdragon 3100) بسعر 295 دولار.

ومن المفترض أن تكون (Fossil Gen 5E) بمثابة بديل لساعة العام الماضي (Fossil Gen 5)، لكن بسعر 249 دولارًا لكل من قياسي 42 ملم و 44 ملم.

وتأتي ساعة (Fossil Gen 5E) مع المواصفات الأساسية نفسها مثل نموذج العام الماضي، ومن ضمنها شاشة من نوع (AMOLED) بقياس 1.19 إنشًا ومجموعة شرائح (Snapdragon 3100) بدلاً من مجموعة شرائح (Wear 4100) المحدثة هذا العام.

كما أنها مزودة بمكبر صوت وميكروفون يسمحان لك بإجراء المكالمات مباشرةً عبر الساعة المرتبطة بهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو آي أو إس، كما يسمحان بإجراء استفسارات عبر مساعد جوجل الذكي.

وهناك أيضًا ذاكرة وصول عشوائي سعتها 1 جيجابايت، بالإضافة إلى مجموعة قياسية من أجهزة الاستشعار التي يمكنها تتبع معدل ضربات القلب والنوم وأنشطة اللياقة البدنية وتوفير البطارية.

وتُعد الساعة مقاومة لرذاذ الماء وفقًا لمعيار (3ATM)، مما يعني إمكانية استخدامها في المطر ولكن ليس السباحة، وتأتي أيضًا مع وظيفة (NFC) للمدفوعات الرقمية وميزة الشاشة العاملة دائمًا.

وكان لا بد من إزالة بعض المواصفات لخفض السعر، بحيث لا تتضمن الساعة الجديدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مستقلًا، لذا يجب عليك ربطها بهاتفك لكي تعرف الساعة موقعك.

كما أن التيجان الموجودة على الجانب الأيمن من واجهة الساعة غير دوارة، مع تقليل مساحة التخزين إلى 4 جيجابايت بدلًا من 8 جيجابايت.

ولا يوجد ضمن (Fossil Gen 5E) مستشعر إضاءة محيطة ولا مقياس ارتفاع ولا بوصلة، لكنها تتميز بالكثير من خيارات الألوان بالإضافة إلى الأحزمة من الجلد والفولاذ المقاوم للصدأ والسيليكون.

ويحتوي كلا القياسين على بطارية بسعة 300 ميلي أمبير يتم شحنها عبر شاحن مغناطيسي خاص، ومن المتوقع أن يبدأ شحن ساعة (Fossil Gen 5E) الذكية في 3 نوفمبر، وذلك وفقًا لموقع شركة فوسيل الإلكتروني.





