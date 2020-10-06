جيميل لديها شعار جديد يتكامل مع ألوان جوجل

استبدلت شركة جوجل شعار خدمة البريد الإلكتروني جيميل (Gmail) بشعار جديد يتماشى كثيرًا مع منتجات الشركة الأخرى.

وكان الشعار القديم لخدمة البريد الإلكتروني جيميل عبارة عن مغلف رسالة يتضمن حرف M باللون الأحمر.

وأصبح الشعار الجديد الآن عبارة عن حرف M مصنوع من ألوان العلامة التجارية الأساسية باللون الأزرق والأحمر والأصفر والأخضر من جوجل.

ويتطابق الشعار الجديد بشكل وثيق مع الشعارات المماثلة لشركة جوجل نفسها وخدمة خرائط جوجل وخدمة صور جوجل ومتصفح جوجل كروم والعديد من منتجات جوجل الأخرى. المغلف ليس أكثر.

وتشير التقارير إلى أن جوجل فكرت في إزالة حرف M تمامًا أو إزالة اللون الأحمر لجيميل بالكامل، لكن الأشخاص المشاركين في دراسات بحث المستخدم لم يكونوا سعداء بالتغييرات.

ومع ذلك، ساعدت الدراسات جوجل على إدراك أن مغلف الرسالة الموجود ضمن شعار الخدمة لم يكن عنصرًا حاسمًا في التصميم، مما سمح للفريق بتجربة الاحتفاظ بالحرف M فقط وإضافة لوحة الألوان التقليدية من جوجل.

ولا يزال شعار الخدمة الجديد يغلب عليه اللون الأحمر، مع لمسة صغيرة من اللون الأصفر والأزرق والأخضر ضمن حرف M.

وفي حال وضعت الشعار الجديد بجانب شعارات جوجل الأخرى، فمن الصعب التمييز بينهما.

وقامت جوجل أيضًا بتجديد شعارات التقويم، والمستندات، وجداول البيانات وخدمة (Meet) لتتوافق مع تصميم شعار جيميل الجديد.

وقال خافيير سولتيرو (avier Soltero)، نائب رئيس شركة جوجل لمنتج (Google Workspace): هذه هي اللحظة التي نتحرر فيها من تحديد بنية ودور عروضنا بعبارات اخترعها شخص آخر في حقبة مختلفة جدًا.

وقالت جوجل عن الحاجة إلى الحفاظ على الهوية التي يعرفها الأشخاص مع جعل الشعار يبدو جديدًا وحديثًا: إنه توازن صعب، إذ عندما يكون لديك علامة تجارية قوية، يجب أن تكون حذرًا للغاية بشأنها.

وتُعد الشعارات الجديدة جزءًا من تجديد أوسع لحزمة برامج أعمال جوجل المسماة (G Suite)، التي جرى تغيير علامتها التجارية الآن لتصبح (Google Workspace).

وتحاول عملاقة البحث دمج (Gmail) و (Chat) و (Docs) ووضعها في موقع مركزي، وذلك للتنافس بشكل أفضل مع النهج المتكامل لحزمة برامج أعمال مايكرسووفت (Microsoft Office) وبريدها الإلكتروني أوتلوك (Outlook).





