جوجل تُسهِّل لذوي الاحتياجات الخاصة استخدام مساعدها الذكي

دخلت شركة جوجل في شراكة مع شركة Tobii Dynavox الرائدة في مجال أجهزة (إمكانية الوصول) لدمج مساعد جوجل الذكي في سلسلة (سناب كور فرست) Snap Core First من الأجهزة اللوحية، وتطبيقات الجوال المخصصة.

وبهذه الصفقة بين جوجل والشركة المشهورة بصناعة أجهزة إنتاج الكلام وتتبع العين، يمكن للأشخاص الذين يجدون صعوبة في التحدث الآن استخدام المساعد للتحكم في الأجهزة المنزلية، ومنتجات المنزل الذكي الأخرى.

ومع أن شركة Tobii قد تكون معروفة على نطاق أوسع في صناعة التقنية ببرنامجها الخاص بتتبع العين للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، مثل: أجهزة الحاسوب المحمولة، وسماعات الواقع الافتراضي VR من خلال شركة فرعية منفصلة تُعرف باسم Tobii Tech، إلا أن العديد من هذه الابتكارات نفسها تدعم خط Tobii Dynavox للأجهزة اللوحية الخاصة بتركيب الكلام، ومجموعة البرامج المصاحبة لها، وكلاهما يُستخدم على نطاق واسع في مجالات إمكانية الوصول والتقنية المساعدة.

وتتيح هذه الأجهزة التي تعمل باللمس لمالكيها تخصيص شاشة من الرموز التي يمكن أن تنتج كلمات ومقتطفات صوتية، مما يسمح للأشخاص الذين يعانون من إعاقات في النمو، أو ضعف وظائف الحركة بالتواصل؛ إما من خلال لمس الرموز أو باستخدام عيونهم فقط.

ونظرًا لأن مساعد جوجل يتطلب من المستخدم استخدام صوته للوصول إلى العديد من ميزات النظام الأساسي، فإنه لا يمكن الوصول إليه بسهولة للأشخاص غير القادرين على إصدار الأوامر الصوتية بالطريقة التي صُمم البرنامج لتلقيها.

ومع ذلك، فإن تكامل Tobii الجديد سيُسِّهل التحكم في أجهزة جوجل باستخدام إحدى آلات توليف الكلام من Tobii، مع خيارات الأزرار المخصصة، مثل: زر التحكم في تشغيل الموسيقى. وستصدر أجهزة تركيب الكلام الأوامر مباشرة إلى جهاز جوجل، مما يضمن أن يكون مكبر الصوت الذكي أو الشاشة الذكية قادرين على تنفيذ طلب تشغيل الأضواء في غرفة، أو ترتيب قائمة تشغيل على (سبوتيفاي) Spotify.

وتعمل جوجل أيضًا على دمج مكتبة Tobii Dynavox التي تضم عشرات الآلاف من الصور التوضيحية، وهي الرموز المرئية التي تُترجم إلى كلمة، أو عبارة، أو إجراء مرغوب فيه يمكن برمجته على سلسلة الحواسيب اللوحية التابعة لشركة Tobii – في النظام الأساسي الحالي لمنصة Action Blocks.

يُشار إلى أن منصة Action Blocks طُرحت لأول مرة العام الماضي، وهي تتيح للمستخدمين تلخيص سلسلة معقدة من الإجراءات على هاتف أندرويد أو الجهاز اللوحي، مثل: فتح تطبيق الهاتف والاتصال بجهة اتصال في قائمة المفضلة، وذلك في زر كبير يمكن وضعه على الشاشة الرئيسية حيث يوجد على نحو أسهل.





