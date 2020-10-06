إنستاجرام تطرح خريطة القصص والأيقونات الكلاسيكية

تحتفل منصة إنستاجرام اليوم بعيد ميلادها العاشر، وذلك عبر إطلاق العديد من الميزات الجديدة، ومن ضمنها خريطة القصص الخاصة، التي تقدم عرضًا يستعيد القصص التي شاركتها على مدار السنوات الثلاث الماضية.

كما أضافت تحديثات الرفاهية الرقمية، وتحديث (IGTV Shopping) الذي أعلنت عنه سابقًا، إلى جانب مجموعة مختارة من أيقونات التطبيق الخاصة لأولئك الذين تم إلهامهم حديثًا لإعادة تصميم شاشتهم الرئيسية.

وظهر تطبيق مشاركة الصور لأول مرة في (App Store) في 6 أكتوبر 2010، بعد بضعة أشهر من إصدار (iPhone 4).

ويمكن من خلال التحديث لمستخدمي إنستاجرام عبر آي أو إس وأندرويد الاختيار بين مجموعة من الأيقونات باللون البرتقالي والأصفر والأخضر والأرجواني والأسود والأبيض، وهناك أيضًا العديد من إصدارات الأيقونات الكلاسيكية.

وتقدم ميزة خريطة القصص الجديدة خريطة خاصة وتقويمًا لقصص إنستاجرام التي شاركتها على مدار السنوات الثلاث الماضية، وذلك لكي تلقي نظرة على اللحظات المفضلة.

وقد يفاجئ هذا الأمر بعض المستخدمين الذين اعتقدوا أن قصص إنستاجرام تُحذف من خوادم فيسبوك بمرور الوقت، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تحتفظ فيها إنستاجرام بالقصص القديمة لتطوير ميزة جديدة.

وتم طرح ميزتين جديدتين أيضًا بالتزامن مع انطلاق الشهر الوطني للوقاية من التنمر، حيث تُخفي الميزة الأولى التعليقات المشابهة للتعليقات الأخرى التي تم الإبلاغ عنها تلقائيًا.

وتظل التعليقات مرئية تحت عنوان “عرض التعليقات المخفية”، وتشبه هذه الميزة إلى حد ما ميزة “إخفاء الردود” في تويتر، التي تم إطلاقها عالميًا العام الماضي.

وتقول إنستاجرام: إنها توسع أيضًا ميزة التنبيهات لتشمل تحذيرًا إضافيًا عندما يحاول الأشخاص نشر ملاحظات مسيئة.

وتوفر منصة مشاركة الصور ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تنبه الأشخاص عندما يمكن اعتبار تعليقاتهم مسيئة من خلال منحهم فرصة لإجراء التغييرات قبل النشر.

وأصدرت الشركة أيضًا بيانات جديدة حول الاتجاهات عبر منصتها، بالإضافة إلى نظرة إلى الوراء بشأن المعالم الرئيسية لإنستاجرام.

وقالت إنستاجرام: إن أكثر من مليون مشاركة تشير إلى “meme” يتم مشاركتها على منصتها يوميًا، ويشاهد 50 في المئة من المستخدمين مقطع فيديو عبر إنستاجرام يوميًا.

وأضافت: هناك أكثر من 900 مليون رد فعل تعبيري يتم إرسالها يوميًا، ويرسل الشخص العادي رسائل خاصة أكثر من التعليقات بثلاثة أضعاف.





