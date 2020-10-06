آبل تتوقف عن بيع منتجات الشركات المنافسة

توقفت شركة آبل عن بيع منتجات سماعات الرأس ومكبرات الصوت اللاسلكية من المنافسين، من ضمنهم (Sonos) و (Bose) و (Logitech)، حيث تستعد الشركة لإطلاق منتجات الصوت الجديدة الخاصة بها.

وباعت عملاقة التكنولوجيا في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا منذ فترة طويلة أجهزة تابعة لجهات خارجية عبر موقعها على الإنترنت.

واختفت جميع سماعات الرأس ومكبرات الصوت من (Bose) ومكبرات الصوت من (Logitech) وأحدث مكبرات الصوت الذكية من (Sonos) من متجر آبل الإلكتروني في نهاية الشهر الماضي، وذلك وفقًا لوكالة بلومبرغ.

كما تم توجيه الموظفين في متاجر آبل لإزالة المنتجات المعروضة للبيع في المتاجر في الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تطور فيه آبل العديد من المنتجات الجديدة للتوسع في إستراتيجيتها الصوتية.

وقد يتم الإعلان عن أول سماعات رأس فوق الأذن تحمل علامة آبل التجارية في وقت مبكر من هذا العام، وتعمل الشركة أيضًا على إصدار أصغر من مكبر الصوت الذكي (HomePod).

وكانت آبل قد أخلت في السابق رفوف البيع الرقمية والمادية الخاصة بها من أجل إفساح المجال لمنتجاتها الجديدة.

وتوقفت آبل في عام 2014 عن بيع منتجات فيتبيت (Fitbit) القابلة للارتداء بعد وقت قصير من إعلان (Apple Watch).

وسحبت الشركة منتجات (Bowers & Wilkins) قبل بضع سنوات وأزالت أجهزة (Bang & Olufsen) من أرفف المتاجر في وقت سابق من هذا العام.

وعرضت آبل منتجات من (Bose) و (Logitech) لعدة سنوات، لكنها أوقفت بشكل مؤقت بيع ملحقات (Bose) في عام 2014 بعد أن رفعت (Bose) دعوى قضائية ضد (Beats) المملوكة لشركة آبل بسبب انتهاك براءات الاختراع.

وبدأت آبل ببيع بعض مكبرات الصوت من (Sonos) في عام 2016 قبل إيقاف بيع هذه الأجهزة قبل بضع سنوات.

كما بدأت آبل في شهر يناير ببيع مكبر صوت (One SL) من (Sonos) الذي يفتقر إلى مساعد صوت رقمي منافس، لكنها أزالت ذلك الجهاز من متجرها الإلكتروني الشهر الماضي.

وقالت شركة آبل: إنها تجري بانتظام تغييرات على المنتجات التي تبيعها مع إطلاق ملحقات جديدة لجهات خارجية وتغير احتياجات العملاء.

وأضافت أن متاجرها تواصل بيع مجموعة منسقة من ملحقات الجهات الخارجية لمساعدة العملاء على تحقيق أقصى استفادة من أجهزة آبل.

وأصبحت سماعات الرأس الوحيدة التي تقدمها آبل هي (AirPods) و (AirPods Pro) الخاصة بها، بالإضافة إلى منتجات من شركتها الفرعية (Beats).





