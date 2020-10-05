بفضل التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليًا؛ أصبح لدى الطلاب اليوم الكثير من الأدوات والخيارات لتلقي دروسهم بفعالية أكثر، ومن أهم هذه الأدوات هي التطبيقات التي يمكنهم تثبيتها في حواسيبهم المحمولة أو المكتبية لمساعدتهم على التركيز وإنجاز المهام الدراسية بكفاءة، سواء عبر الفصول الدراسية الحقيقة أو أثناء التعلم عن بعد.

إليك 5 من أبرز تطبيقات ويندوز 10 لمساعدة الطلاب على الدراسة:

1- تطبيق Grammarly:

عند كتابة المسودات النصية نجد أنه من الشائع العثور على أخطاء إملائية أو جمل مكتوبة بشكل سيئ أو علامات الترقيم مستخدمة بشكل غير صحيح، هنا يمكنك استخدام تطبيق Grammarly الذي يساعدك على تحسين جودة الكتابة من خلال تحديد الأخطاء المتعلقة بالتهجئة والمفردات وحتى بنية الجمل وتصحيحها.

كما تتوفر إضافة من التطبيق متاحة مجانًا لجميع متصفحات الويب، ولكن إذا قمت بالترقية للإصدار المدفوع ستحصل على ميزات إضافية مثل: أدوات تصحيح متقدمة لتحسين المفردات، والنصائح النحوية المضمنة، والتدقيق اللغوي الاحترافي.

2- تطبيق Polar:

هو عبارة عن تطبيق لقراءة الكتب ومدير مستندات في الوقت نفسه، حيث يتيح لك الاحتفاظ بكل الكتب المدرسية في مكان واحد، ويدعم التطبيق المجلدات، ويتيح لك تتبع تقدمك في القراءة. كما تتيح لك أدوات التعليق المدمجة تدوين الملاحظات وإدارتها في الشريط الجانبي.

يدعم التطبيق أيضًا إنشاء البطاقات التعليمية لتسهيل التعلم والاحتفاظ بالأشياء في ذاكرتك، وكما يدعم التطبيق ميزة تُسمى (القراءة التدريجية) incremental reading لتسهيل عملية القراءة والفهم من خلال تقسيم صفحات الكتاب إلى فقرات سهلة مناسبة.

3- تطبيق OneNote:

من أفضل التطبيقات التعليمية التي تساعد على تحسين عملية التعلم، كما يأتي إصدار OneNote 2016 بميزة (دفتر الملاحظات للصفوف) Class Notebook وهي عبارة عن مساحة عمل شخصية وتعاونية لكل من المعلم والطالب.

حيث يمكن للمعلمين إنشاء دفاتر ملاحظات لكل فصل وإتاحتها للطلاب بشكل فردي أو جماعي، للحصول على ملاحظات من المعلم في الوقت الفعلي، كما يتكامل التطبيق بسهولة مع نظام إدارة التعلم (LMS) لإجراء الواجبات أو إرسال الدرجات مباشرة من التطبيق.

4- تطبيق myHomework:

يعتبر تطبيق myHomework من أفضل تطبيقات ويندوز 10 المتاحة للطلاب، حيث يتيح لك تتبع الدروس والمهام الدراسية والاختبارات والمشاريع بسهولة، كما يُساعدك التطبيق على تنظيم الوقت الخاص بالدراسة من خلال منحك عرضًا واضحًا لجدول المناهج الدراسية، وتقويمًا يوضح تواريخ الاستحقاق والتسليم، وقسمًا للواجبات المنزلية.

كما يمكنك من خلال التطبيق إنشاء تذكيرات ومهام دورية من خلال إضافة الأحداث إلى التقويم، وتدوين فصولك الدراسية لتتمكن من مطالعتها بسهولة، ويدعم التطبيق ميزة مزامنة البيانات بين الحاسوب والهاتف الذكي لتتمكن من الوصول إليها في أي مكان.

5- تطبيق Cold Turkey:

يتيح لك تطبيق Cold Turkey حظر مواقع الويب والتطبيقات والألعاب التي تُشتت تركيزك وانتباهك أثناء أداء المهام الدراسية، مثل: مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما عليك فعله هو تحديد موقع الويب أو التطبيق الذي تريدها حظره وتقييد الوصول إليه، ثم اختيار الوقت الذي تريده، وتذكر أثناء قفل التطبيق أو موقع الويب لا يمكنك تعطيل وظيفة التطبيق أو تغيير الوقت نهائيًا حتى انقضاء الوقت الذي اخترته.





