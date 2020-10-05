5 طرق تساعدك على تخصيص هاتف أندرويد بسهولة

إذا كنت تستخدم هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد فيمكنك تخصيصه بشكل كامل بحسب رغبتك، حيث يمكنك اختيار السِمة أو تغيير أيقونات التطبيقات وغيرها من التغييرات التي يمكنك تطبيقها في هاتفك بسهولة، كما يمكنك التراجع عن أي تغيير لا تريده في أي وقت.

إليك 5 طرق لتخصيص الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد بسهولة:

1- تغيير مظهر الهاتف بالكامل:

يمكنك استخدام أحد تطبيقات (Launcher) لتغيير مظهر هاتفك بشكل كامل، وذلك من خلال تغيير طريقة عرض الشاشة الرئيسية وأيقونات التطبيقات بداخلها، فضلاً عن إضافة بعض الميزات التي تُغير تجربة استخدام نظام التشغيل أندرويد بالكامل.

وبالإضافة إلى العديد من تطبيقات Launcher التي تصممها شركات تصنيع الهواتف الذكية، يوجد كذلك تطبيقات تابعة لجهات خارجية – مثل: تطبيق Nova أو KWGT – التي تتيح لك تغيير مظهر نظام التشغيل بشكل كامل، حيث تتوفر معظمها مجانًا مع إمكانية الوصول إلى المزيد من الخيارات عبر عمليات الشراء داخل التطبيق.

2- إعادة ترتيب شاشة الهاتف الرئيسية:

يمنحك نظام التشغيل أندرويد الكثير من المرونة عندما يتعلق الأمر بالحصول على أيقونات التطبيقات والأدوات المصغرة مرتبة في شاشة هاتفك الرئيسية، ما عليك سوى الضغط مطولًا على أي رمز وسحبه لتحريكه إلى أي جزء في الشاشة، كما يمكنك الاحتفاظ بالاختصارات في الجهة اليسرى من الشاشة، أو بالقرب من الجزء السفلي حيث يسهل الوصول إليها إذا كنت تستخدم هاتفًا يحتوي على شاشة كبيرة.

3- تغيير التطبيقات الافتراضية:

يتيح لك نظام التشغيل أندرويد تغيير التطبيقات الافتراضية لمهام معينة – مثل: فتح رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب وملفات الوسائط – بسهولة. لذا إذا كنت تفضل تطبيق بريد إلكتروني أو متصفح ويب أو مشغل وسائط غير ذلك الموجود في هاتفك فيمكنك التبديل إليه بسهولة.



4- تخصيص نغمات الإشعارات:

يمكنك تخصيص النغمات الخاصة بإشعارات التطبيقات أو المكالمات الواردة أو الرسائل النصية، وذلك من خلال التوجه إلى تطبيق (الإعدادات) ثم فتح قائمة (الصوت) لاختيار نغمة الصوت التي تريدها للمكالمات الواردة والرسائل وإشعارات التطبيقات الأخرى.

5- الوصول إلى صلاحيات Root في نظام التشغيل أندرويد:

للحصول على أقصى قدر من التخصيصات، يمكنك الوصول إلى صلاحيات المدير لنظام التشغيل أندرويد أو ما يُعرف بعملية (Root) حيث تتيح لك هذه العملية الحرية في فعل ما تريده بهاتفك مثل: : تنزيل التطبيقات غير المسموح بها في النظام، والوصول إلى تحديثات نظام أندرويد بسرعة، وتسريع أداء الجهاز.

لكن هذه الخطوة تُعرض هاتفك للفيروسات والبرامج الضارة، بالإضافة إلى خروج الهاتف من الضمان. لذا قم بموازنة إيجابيات وسلبيات هذا الإجراء جيدًا قبل اتخاذ قرار البدء به.







