هل تستحق منصة نتفليكس استخدام خدمات VPN ؟

يتزايد اعتماد خدمات VPN بشكل كبير على الصعيد العالمي، ومن الأشياء التي تجعل هذه التطبيقات شائعة جدًا أنها تمكن المستخدمين من تحسين تجربة البث عبر الإنترنت بشكل كبير، وعلى وجه الخصوص، يستخدم الكثير من الأشخاص بعضًا من أفضل خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة لإلغاء حظر القيود التي تفرضها منصة نتفليكس على المحتوى الخاص بها، ولكن ما هي إيجابيات وسلبيات القيام بذلك؟

الإيجابيات:

تفادي القيود الجغرافية:

تتوفر منصة نتفليكس في أكثر من 190 دولة حول العالم، إلا أن هناك العديد من الأماكن في المنصة التي لا يمكن الوصول إليها أو حيث يتم حظر محتوى معين نتيجة لقوانين التقييد الجغرافي الصارمة، كما أن المنصة محظورة حاليًا في الصين وشبه جزيرة القرم وكوريا الشمالية وسوريا، وبسبب قيود الحكومة الأمريكية، فمن غير المرجح أن يتم إطلاقها في هذه البلدان في أي وقت قريب.

وإذا كنت تعيش في بلد توجد به قيود جغرافية أو كنت مسافرًا إلى أحد البلدان التي ذكرناها وترغب في الوصول إلى منصة نتفليكس فإن استخدام خدمات الشبكات الافتراضية يعد فكرة ممتازة، حيث يمكنك من خلال الاتصال بخادم VPN في بلد تتوفر فيه خدمة نتفليكس من تفادي القيود الجغرافية واستخدام الخدمة دون أي مشاكل.

الوصول إلى المزيد من البرامج التلفزيونية والأفلام:

حتى في البلدان التي يمكن الوصول فيها إلى نتفليكس، لا يزال من الممكن أن تتأثر بالقيود الجغرافية، حيث لا تتوفر دائمًا إصدارات الأفلام والبرامج التلفزيونية الجديدة في جميع أنحاء العالم؛ وفي بعض الأحيان لا يمكن مشاهدتها إلا في عدد قليل من البلدان المختارة.

لكن يمكنك بسهولة حل هذه المشكلة باستخدام VPN وكل ما عليك فعله هو الاتصال بخادم في بلد تم فيه إصدار الفيلم أو البرنامج التلفزيوني الذي تريد مشاهدته.

وضع حد لتقييد عرض النطاق الترددي:

هناك مشكلة أخرى قد تواجهها على نتفليكس وهي اختناق النطاق الترددي، وبمعنى آخر، إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في المشاهدة، فقد يقرر مزود خدمة الإنترنت الخاص بك إبطاء اتصالك.

لكن عند تثبيت أحد خدمات VPN وتشغيلها يتم إخفاء عنوان (IP) وحركة المرور على الإنترنت، ونتيجة لذلك، لن يتمكن مزودو خدمة الإنترنت من معرفة مقدار النطاق الترددي الذي تستهلكه وبالتالي لن يتم إبطاء اتصالك.

عيوب استخدام تطبيقات VPN أثناء مشاهدة نتفليكس:

على الرغم من أن شبكات VPN قادرة على تحسين تجربة البث على منصة نتفليكس إلا أن هناك محاذير، حيث يعد استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة للوصول إلى المحتوى غير المتاح في منطقتك مخالفًا لشروط خدمة الشركة.

ومع قيام شركات الإعلام بالتعبير عن مخاوفها بشأن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، تقوم منصة نتفليكس بقمع الشبكات الافتراضية الخاصة بشكل متزايد، وفي أسوأ السيناريوهات، قد تفرض نتفليكس حظرًا على عنوان (IP) الخاص بك إذا اكتشفت أنك تستخدم أحد خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة.





