مايكروسوفت تعيد تسمية محرك البحث Bing

أعادت شركة مايكروسوفت اليوم الاثنين تسمية محرك البحث التابع لها (بينج) Bing ليصبح (مايكروسوفت بينج) Microsoft Bing، وذلك في إطار جهود تغييرات العلامات التجارية.

وأعلنت عملاقة البرمجيات الأمريكية عن الخطوة الجديدة في منشور على مدونتها، ولكنها لم تخض في تفاصيل السبب وراء إضافة اسمها إلى اسم محرك البحث، ولكنها أشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار “التكامل المستمر لتجارب البحث الخاصة بنا عبر عائلة مايكروسوفت”.

وتعني إعادة التسمية هذه أن محرك البحث سيستخدم الآن شعاره المُحدّث على الصفحة الرئيسية. وليس من الواضح ما إذا كانت الشركة ستُنهي العمل بشعار القديم لصالح ذا الشعار الذي يركز على الشركة، أو ستستخدمه في المستقبل.

يُشار إلى أن الشركة عملت خلال الأشهر الأخيرة على تجربة شعار جديد لمحرك البحث (بينج)، مع ظهور بعض هذه الأعمال في محرك بحث الشركة على نحو مؤقت.

واختارت شركة البحث العملاقة أيضًا إضافة مايكروسوفت إلى العديد من منتجاتها في السنوات الأخيرة، ومن ذلك: تغيير (متجر ويندوز) Windows Store إلى (متجر مايكروسوفت) Microsoft Store، وتغيير اسم خدمة التطبيقات المكتبية حديثًا من (أوفيس 365) Office 365 إلى (مايكروسوفت 365) Microsoft 365.

ويستخدم كل من متصفح الويب Microsoft Edge وخدمة مؤتمرات الفيديو (مايكروسوفت تيمز) Microsoft Teams علامة الشركة التجارية، في حين لا تزال منصة الألعاب (إكس بوكس) Xbox لا تستخدم العلامة التجارية للشركة، وسلسلة حواسيبها (سيرفس) Surface.

وإلى جانب إعادة التسمية هذه، تعمل الشركة تدريجيًا على تحسين منتجها المنفصل Microsoft Search، الذي يعرض النتائج عبر نظام ويندوز وتطبيقات أوفيس وغيرها. ويظهر Microsoft Search أيضًا داخل محرك (بينج) لتزويد المؤسسات بنوع من البحث على الإنترانت عن المستندات وغير ذلك.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن حاسوبها المحمول الجديد (سيرفس لابتوب جو) Surface Laptop Go الذي يمتاز بأنه مصمم ليكون بديلًا أقل سعرًا من أجهزة الشركة المتميزة الأخرى.

ويعد الحاسوب المحمول الجديد أحد أرخص أجهزة سيرفس حتى الآن، إذ إنه يتوفر بسعر 549.99 دولارًا أمريكيًا، وهو يستهدف مستخدمي أجهزة (كروم بوك) Chromebook العاملة بنظام (كروم أوإس) Chrome OS من شركة جوجل. ولا يتفوق عليه في السعر إلا جهاز (سيرفس جو 2) Surface Go 2 الذي يُباع بسعر 399 دولارًا أمريكيًا فقط.





