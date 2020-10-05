كوريا الجنوبية تمثل هدفًا ذا أولوية لجهاز iPhone 12

قد تطلق شركة آبل تشكيلة (iPhone 12) في كوريا الجنوبية في وقت أبكر مما كانت عليه في السنوات الماضية، وذلك للاستفادة من خدمات ومستخدمي شبكات الجيل الخامس (5G) الحاليين في البلاد.

وتمثل كوريا الجنوبية هدفًا ذا أولوية لجهاز (iPhone 12) بالنسبة لشركة آبل، مع طرح نماذج هذا العام للبيع هناك في وقت أبكر من المعتاد – أو على الأقل في مرحلة مبكرة من الطرح.

ولم تعلن شركة آبل بعد عن حدث رئيسي ثانٍ في الخريف، إلا أن الإجماع يتوافق على أن حدث إطلاق تشكيلة (iPhone 12) سيعقد في شهر أكتوبر.

ووفقًا لما ذكره المُسرب جون بروسر (Jon Prosser)، يمكن تحديد موعد الحدث في 13 أكتوبر، مع طرح النماذج الجديدة في 23 أكتوبر.

وطرحت شركة آبل في السنوات الماضية نماذج آيفون الجديدة في كوريا الجنوبية بعد نحو شهر من طرحها للبيع في بلدان أخرى.

وتقول مصادر الاتصالات المحلية لصحيفة كوريا هيرالد: إن شركة آبل قد تطلق نماذج جديدة مزودة بتقنية (5G) في البلاد في وقت مبكر، أي في أواخر شهر أكتوبر أو أوائل شهر نوفمبر.

وتضيف صحيفة كوريا هيرالد أن كوريا الجنوبية كانت أول دولة في العالم تسوق خدمة (5G) في عام 2019.

وهناك نحو 8 ملايين مستخدم لشبكة (5G) اعتبارًا من شهر يوليو 2020، وذلك بالمقارنة مع نحو 1.18 مليون مستخدم لشبكة (5G) في جميع أنحاء أمريكا الشمالية بنهاية الربع الأول من عام 2020.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون كوريا الجنوبية واحدة من عدد قليل من البلدان التي يمكنها الوصول إلى نماذج آيفون الجديدة المزودة بمعيار (mmWave) الأسرع.

ويتوقع المحلل الموثوق مينغ تشي كو (Ming-Chi Kuo) أن جميع نماذج (iPhone 12) الأربعة ستحصل على توافق مع (5G)، لكن هناك بلدان معينة فقط ستحصل على نماذج داعمة لمعيار (mmWave) الأسرع.

ووفقًا لصحيفة كوريا هيرالد، قد يكون (iPhone 12) من آبل أيضًا أول هاتف ذكي في البلاد يدعم معيار (mmWave) الأسرع، وذلك بالنظر إلى عدم توفر هذا المعيار حاليًا ضمن أي هاتف داعم لشبكات (5G) من سامسونج.

وتُعد شركة آبل حاليًا العلامة التجارية الثانية للهواتف الذكية في كوريا الجنوبية خلف سامسونج بحصة تبلغ 19 في المئة، في حين تبلغ حصة سامسونج 67 في المئة.





