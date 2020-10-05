كاميرا أندرويد ZX1 من Zeiss تباع مقابل 6000 دولار

أرسل متجر التجزئة الإلكترونية الاستهلاكية (B&H) بريدًا إلكترونيًا لإعلام المستهلكين بأن كاميرا (Zeiss ZX1) التي طال انتظارها متاحة الآن للطلب الأولي مقابل 6000 دولار.

وتم الإعلان عن كاميرا (Zeiss ZX1) في شهر سبتمبر 2018، أوضحت شركة زايس (Zeiss) في ذلك الوقت مواصفات الكاميرا ذات الإطار الكامل العاملة بنظام أندرويد، التي تتميز بمستشعر بدقة 37.4 ميجابكسل.

ويشار إلى أن هذه الكاميرا ليست أول كاميرا تعمل بنظام أندرويد، لكنها تميزت بسبب شراكة Zeiss مع أدوبي لضمان تشغيل (Lightroom CC) مباشرة على شاشة الكاميرا بقياس 4.3 إنشات وبدقة 1280×720 بكسل.

ووفقًا لشركة زايس، فقد صُممت كاميرا (Zeiss ZX1) لتمكنك من التصوير والتعديل والمشاركة أثناء التنقل.

وقالت زايس في إعلانها: إن الكاميرا ستكون متاحة في أوائل عام 2019، لكن ذلك لم يحصل، وتوقفت الشركة عن الحديث عنها.

ويبدو بحسب البريد الإلكتروني أن الكاميرا ستصل إلى أيدي العملاء في وقت ما في المستقبل القريب.

وتتميز الكاميرا بعدسة ثابتة بقياس 35 مم وبفتحة عدسة f/2 ومنظار رؤية إلكتروني وثلاثة أقراص للتحكم في الفتحة وسرعة الغالق و (ISO).

ولا يمكنك تغيير العدسة الثابتة بقياس 35 مم المرفقة، لكن تحصل في المقابل على مستشعر كامل الإطار في جسم صغير نسبيًا.

وهناك أيضًا دعم للشبكة اللاسلكية ومنفذ (USB-C) و 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية مع أحدث إصدارات أندرويد.

ويمكن مقارنة هذه الكاميرا مع كاميرات سوني (RX1) الصغيرة الحجم، التي تتميز أيضًا بأجهزة استشعار كاملة الإطار وعدسات زايس بقياس 35 مم بفتحة عدسة f/2، لكن سعرها يصل إلى 3300 دولار، ولا تشغل (Lightroom CC).

ووضعت الشركة معظم عناصر التحكم داخل الشاشة العاملة باللمس، وهي المكان الذي يمكنك من خلاله تعديل صورك باستخدام (Lightroom CC).

وتشتهر شركة (Zeiss) على نطاق واسع بعدسات الكاميرا الممتازة، لكن الشركة لا تصنع الكاميرات الرقمية.

وتشير التسمية والبيان الصحفي إلى أن (ZX1) لن تكون وحيدة، وتقول زايس: إن المستشعر مصمم خصيصًا داخل الشركة.





