دورات مجانية وشهادات معتمدة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

يهدف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا – جامعة بحثية مملوكة للقطاع الخاص تأسست عام 1861 – لتعزيز المعرفة وتعليم الطلاب العلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات الدراسية التي ستخدم العالم على أفضل وجه في القرن الحادي والعشرين، كما يعزز المعهد التزامه بتحسين التعليم في جميع أنحاء العالم من خلال تقديمه لدورات مجانية عبر الإنترنت.

تجسد الدورات التي يقدمها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MITx) الإبداع والانفتاح والصرامة والجودة التي تعد من السمات المميزة للمعهد، ويتم استخدام العديد من المواد التي تم تطويرها للدورات في مدارس المعهد الخمس بالإضافة إلى 33 تخصصًا أكاديميًا.

يقدم المعهد دورات مجانية عبر الإنترنت في مجالات مختلفة، حيث يصل عدد الدورات التدريبة إلى ما يقرب من 200 دورة مجانية، كما يتيح الحصول على شهادة رسمية بعد الانتهاء من الدورة التدريبية مقابل رسوم رمزية وفقًا للمعهد ذاته.

شهادة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا:

شهادة رسمية: ستحصل على شهادة موقعة من أستاذك الذي قام بتدريسك، تحمل شعار المعهد لتأكيد إنجازك وزيادة فرص العمل لديك.

يمكن مشاركة الشهادة بسهولة: يمكنك إضافة الشهادة إلى سيرتك الذاتية أو نشرها مباشرة على المنصة الاحترافية لينكدإن.

الحافز: تمنحك الشهادة حافزًا إضافيًا لإكمال الدورة.

من يمكنه التسجيل في هذه الدورات؟

لن يتمكن الأفراد في أحد البلدان أو المناطق التالية من التسجيل في هذه الدورة: إيران وكوبا ومنطقة القرم في أوكرانيا، لأن العقوبات الأمريكية تمنع المعهد من تقديم دوراته للجميع، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.

كيف تصل إلى الدورات المجانية؟

إذا كنت تود الالتحاق بإحدى الدورات التدريبية عبر الإنترنت فقط قم بزيارة الموقع الرسمي للمعهد من هنا، حيث سيتم عرض جميع الدورات المتاحة وعدد المسجلين بالإضافة إلى موعد بدء كل دورة تدريبية.

الجدير بالذكر أن جامعة هارفارد التي تأسست في عام 1636 – وتقع في مدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية – وهي أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية، لديها أكثر من 20000 مرشح للحصول على درجة علمية، منهم الطلاب الجامعيون والخريجون والمهنيون، وتضم أكثر من 360000 خريج حول العالم تقدم دورات مجانية عبر الإنترنت اليوم، ويمكنك التسجيل فيها الآن، كما يمكنك الاطلاع على تفاصيل دورات جامعة هارفارد المجانية من هنا.





