تسريب يكشف موعد إطلاق HarmonyOS لهواتف هواوي

أكدت شركة هواوي رسميًا في وقت سابق أن بعض هواتفها العاملة بواجهة المستخدم EMUI 11 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل الأمريكية، ستكون قادرة على تثبيت نظام التشغيل التابع لها (هارموني أوإس 2.0) HarmonyOS 2.0.

وسيُطرح الإصدار الجديد من نظام التشغيل الخاص بالشركة الصينية للمطورين على مراحل، ومن المتوقع إطلاق الإصدار التجريبي الأول للهواتف خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم.

ووفقًا لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo، فإن الهواتف التي تحتوي معالج (كيرين 9000) Kirin 9000 من هواوي ستكون الأولى في الحصول على النظام، ويشمل ذلك: هواتف سلسلة (ميت 40) Mate 40. ثم ستحصل الهواتف التي تحتوي معالج (كيرين 990 5جي) Kirin 990 5G، ويشمل ذلك: هواتف (بي40) P40، و(ميت 30) Mate 30. ثم ستحصل الهواتف التي تحتوي معالجي (كيرين 710) Kirin 710، و(كيرين 810) Kirin 810 القديمين.

يُشرا إلى أن مسؤولًا بشركة هواوي كان قد صرح في شهر آب/ أغسطس الماضي أن الشركة لا تعتزم خلال العام الحالي إطلاق أي هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل HarmonyOS، بل سوف تستمر في الاعتماد على نظام أندرويد.

وكانت هواوي قد كشفت أيضًا في شهر آب/ أغسطس الماضي عن نظام HarmonyOS الذي تروج له على أفضل من نظام أندرويد وأسرع، إذ بُني باستخدام عدد أقل من الأسطر البرمجية، وهو قادر على تشغيل المنتجات الذكية، مثل السيارات، وأجهزة التلفاز، والساعات.

وأعاقت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قدرة هواوي على إطلاق هواتف رائدة، إذ كان من المفترض أن تطلق الشركة هواتف (ميت 40) Mate 40، ولكن مع قلة المعروض من الشرائح الإلكتروني، وعدم وجود متجر بلاي في الأسواق الغربية دفع الشركة إلى تأخير الإطلاق.

ومن المتوقع أن تطلق هواوي هواتف (ميت 40) الجديدة في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر في السوق الصيني، في حين لن يُطلق في الأسواق العالمية حتى عام 2021.





