تم اختراق حساب واتساب الخاص بوزيرة الاتصالات والتقنيات الرقمية ستيلا ندابيني أبراهامز (Stella Ndabeni-Abrahams)، وذلك وفقًا لتصريحات وزارة الاتصالات في جنوب إفريقيا.

وأوضحت الوزارة أن المعلومات الخاصة والسرية وصلت إلى طرف خارجي، دون أن تذكر من هو هذا الطرف الخارجي، كما لم تذكر الوزارة كيف تعتقد أن الحساب قد تم اختراقه.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميش مولاكينج (Mish Molakeng): تم الإبلاغ عن هذا النشاط غير القانوني إلى السلطات المختصة وأصحاب المنصات لاتخاذ إجراء بشأن الأمر.

وأضافت وزارة الاتصالات والتقنيات الرقمية: يعتبر الحصول على المعلومات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وتوزيعها جريمة وسيتم الإبلاغ عن الجناة إلى السلطات القانونية.

وقالت الوزارة: إنها تخطط لمتابعة الإجراءات القانونية ضد الجناة، دون تقديم أي معلومات أخرى في هذه المرحلة.

وتعليقًا على الاختراق، قالت فومزيل فان دام (Phumzile Van Damme)، النائبة ووزيرة اتصالات الظل والمتحدثة السابقة باسم التحالف الديمقراطي: إن الجميع، بمن فيهم الوزير، يستحقون الخصوصية.

وأضافت: هذا انتهاك لخصوصيتها، ولا أحد يستحق أن يُنتهك حقه في الخصوصية بغض النظر عمن هو الوزير وماذا فعل، وهناك خط لا يجب تجاوزه.

وأكملت كلامها قائلة: من فضلك وأتوسل إليك إذا كان هناك صور أو مقاطع فيديو ذات طبيعة جنسية لا تنشرها، وفي حال شاركت صورًا أو فيديوهات من هذا النوع لشخص ما عبر القنوات الإلكترونية دون إذن، فقد يؤدي ذلك إلى دخولك السجن.

يذكر أن شركة فيسبوك تواصل معركتها القانونية ضد شركة (NSO Group) – المطورة لبرنامج التجسس المشهور (بيغاسوس) Pegasus – المتهمة باختراق منصة واتساب.

وحكم قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا بأن دعوى فيسبوك ضد شركة (NSO Group) فيما يتعلق بالتجسس على الآلاف من مستخدمي منصة واتساب يمكنها المضي قدمًا.

وزعمت فيسبوك، التي رفعت الدعوى العام الماضي: أن (NSO Group) استغلت ثغرة في واتساب لنشر برامجها الضارة ضد ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.

وتحاول منصة المراسلة تشديد أمان الحساب ومنع اختراق حساب واتساب عبر تفعيل ميزة القدرة على تسجيل الدخول باستخدام بصمة إصبعك، وتتمتع هذه الطريقة الجديدة لتسجيل الدخول ببعض المزايا المهمة.

Minister Ndabeni-Abrahams WhatsApp account HACKED!!!

The WhatsApp account of Minister of Communications and Digital Technologies, Stella Ndabeni-Abrahams has been hacked, resulting in private and confidential information being in the hands of a third party.

— Dpt of Communications & Digital Technologies (@CommsZA) October 5, 2020