أداة لتحديث Defender داخل صور تثبيت ويندوز

أصدرت شركة مايكروسوفت أداة جديدة تسمح لمسؤولي النظام بتحديث حزمة أمان (Microsoft Defender) داخل صور تثبيت ويندوز، وتدعم الأداة تنسيق الملف (WIM) أو (VHD).

وطورت عملاقة البرمجيات الأداة الجديدة بشكل خاص لبيئات المؤسسات من أجل الحفاظ على حماية العملاء حيث تتم صيانة محطات العمل والخوادم أو تثبيتها بشكل كبير باستخدام صور تثبيت ويندوز.

ويتم إعادة استخدام صور تثبيت ويندوز لعدة أشهر في كل مرة، وعادةً ما ينتهي الأمر بتثبيت حزمة مكافحة الفيروسات الافتراضية (Microsoft Defender) الموجودة باستخدام قاعدة بيانات قديمة.

وتقوم أنظمة تشغيل ويندوز المثبتة حديثًا بتحديث حزمة (Microsoft Defender)، لكن مايكروسوفت تقول: إن هذا يتسبب بحدوث فجوة في الحماية يمكن خلالها مهاجمة الأنظمة وإصابتها بسهولة.

وتهدف أداة مايكروسوفت الجديدة إلى السماح لمسؤولي النظام بتحديث صور تثبيت (WIM) أو (VHD) الخاصة بهم بحيث تتضمن أحدث نسخة من (Microsoft Defender) قبل نشرها على أجهزتهم.

وتم توفير الأداة الجديدة لمعماريتي 32 بت و 64 بت وتدعم صور التثبيت لنظام التشغيل ويندوز 10 – إصدارات (Windows 10 Enterprise) و (Windows 10 Pro) و (Windows 10 Home) و (Windows Server 2019) و (Windows Server 2016).

وقالت مايكروسوفت: يتم تقليل الدعم للإصدارين السابقين إلى الدعم الفني فقط بعد إصدار حزمة جديدة، ولن يتم دعم الإصدارات الأقدم من ذلك.

وتعمل هذه الحزمة – البالغ حجمها نحو 110 ميجابايت – على تحديث برنامج مكافحة البرامج الضارة ومحرك مكافحة البرامج الضارة وإصدارات التوقيع في صور تثبيت نظام التشغيل إلى الإصدارات التالية:

إصدار المنصة: 4.18.2008.9

إصدار المحرك: 1.1.17400.5

إصدار التوقيع: 1.323.2216.0

وتتضمن هذه الحزمة تحديثات وإصلاحات شهرية لمنصة ومحرك الحماية من البرامج الضارة (Microsoft Defender) الذي يستخدمه برنامج (Microsoft Defender Antivirus) في ويندوز 10، كما تتضمن أيضًا آخر تحديث للمعلومات الأمنية المتوفر حتى تاريخ الإصدار.

وتحتاج من أجل تشغيل أداة التصحيح هذه إلى بيئة نظام تشغيل ويندوز 10 أو أحدث مع (PowerShell 5.1) أو الإصدارات الأحدث بعد تنزيل التحديث من الروابط (32 بت و 64 بت).

كما تحتاج إلى تثبيت وحدات (Microsoft.Powershell.Security) و (DISM)، وتشغيلها بامتيازات مدير النظام.

وتوصي شركة البرمجيات العملاقة بعدم استخدام التحديث للصور الحية لأنه يمكن أن يلحق الضرر بنظام تشغيل ويندوز العامل داخل جهاز افتراضي.





