يوجد في الوقت الحاضر عدد هائل من وسائل الإعلام ومواقع الأخبار المتخصصة، وبالتالي يصعب علينا متابعتها كلها للبقاء على اطلاع دائما بالاحدث الجارية، ولحل هذه المشكلة يمكنك الإستعانة بأحد التطبيقات الإخبارية التي تساعدك على متابعة مايحدث حولك، بالاستعانة بمصادر موثوقة، كما يمكنك تخصيصها كما ترغب للتركيز على الأخبار والمقالات التي تهمك فقط.



إليك 4 من أبرز التطبيقات الإخبارية المجانية لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد:

1- تطبيق News360:

يعتبر هذا التطبيق من أفضل التطبيقات الإخبارية التي تقدم لك جميع أنواع الأخبار التي تريد الاطلاع عليها، حيث يمكنك تخصيص التطبيق للتركيز فقط على الأخبار التي تهمك، كما يقوم التطبيق بترشيح الأخبار والمقالات المشابهة بناءً على تجربة القراءة السابقة، ويتيح لك إصدار سطح المكتب تحديد الموضوعات التي تريد متابعتها يدويًا، حيث يقدم لك أكثر من مليون موضوع للاختيار من بينها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، كما يتوفر إصدار للويب.

2- تطبيق Yahoo:

من أبرز التطبيقات الإخبارية حيث يتيح الاطلاع على الأخبار والمقالات المتنوعة من مصادرها الأصلية، ويشتهر التطبيق بشكل خاص بتقديم الأخبار العاجلة وبث الأحداث مباشرة في مختلف المجالات والفئات، كما يمكنك تخصيص التطبيق بحسب رغبتك واهتماماتك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، كما يتوفر إصدار للويب.

3- تطبيق Pocket:

يعتبر التطبيق بديلًا رائعًا لكل التطبيقات الإخبارية حيث أنه يدعم العديد من الميزات، وقد كان يُعرف سابقا باسم Read It Later، وتم تقديمه في البداية كإضافة لمتصفح فايرفوكس للتحكم في قراءة مجموعة من المقالات على الإنترنت في وقت لاحق.

يتميز التطبيق بواجهة مُستخدم سهلة جدًا، كما يسمح لك بحفظ المقالات أو صفحات المواقع من أي متصفح محمول تستخدمه، وستتم مزامنتها عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي حتى تتمكن من العودة إليها عندما تريد، حتى في حالة عدم وجود اتصال بالانترنت، ويعمل التطبيق على إزالة الهوامش والإعلانات الجانبية من المقال أو صفحة الويب ويسمح للمستخدم بإضافة علامات مرجعية لسهولة الوصول لها في وقت لاحق.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، كما يتوفر إصدار للويب.

4- تطبيق The Week:

هو تطبيق لمجلة أسبوعية تجمع الأخبار من جميع أنحاء العالم وتلخصها، ويمكنك الاطلاع على علامة تبويب (الملخص اليومي) التي تقدم لك أفضل 10 أشياء تحتاج إلى معرفتها بشكل يومي، بالإضافة إلى ذلك يمكنك قراءة بعض المقالات على التطبيق بدون اشتراك، ولكن للوصول للميزات الكاملة يجب على الاشتراك مقابل 89 دولارًا في الشهر.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، كما يتوفر إصدار للويب.





