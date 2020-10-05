آبل تطور منصة Apple TV مزودة بشرائح A12 و A14

تعمل شركة آبل على تطوير منصة (Apple TV)، ومن المفترض إطلاق المنصة الجديدة المحدثة بشكل جذري في الأشهر المقبلة، وذلك وفقًا للتقارير.

ومن المتوقع أن يتم تحسين المعالج بطريقة أكثر مما يحتاجه صندوق البث التلفزيوني، مما يعني أنه قد يصبح خاصًا بالألعاب.

وقد تطرح الشركة نسختين من المنصة، الأولى مزودة بمعالج (A12 Bionic)، والثانية مزودة بمعالج الشركة الأحدث (A14 Bionic)، مما يجعل المنصة قوية مثل أحدث (iPad Air) أو (iPhone 12) و (iPhone 12 Pro) المرتقبين.

ووفقًا للمعلومات، تطمح (Apple Arcade)، خدمة الاشتراك في الألعاب من آبل، إلى تحقيق أهداف عالية، وتطمح الخدمة إلى منافسة ألعاب، مثل (Breath of the Wild)، وهناك الكثير من الأموال يتم ضخها في (Apple Arcade) لتحقيق ذلك.

ولن تطور آبل لعبة خاصة بها لمنافسة (Breath of the Wild)، بل إن الرسومات المتقدمة، والقصص الطويلة والغامرة على نطاق أوسع هو ما تسعى إليه آبل.

وتعمل الشركة المصنعة لهواتف آيفون مع المطورين لجلب ألعاب على مستوى منصات الألعاب إلى (Apple Arcade) كوسيلة لتعزيز خدمة الألعاب.

وتُعد هذه الأخبار مثيرة جدًا بالنسبة للاعبين على وجه الخصوص، أما بالنسبة لغير اللاعبين، فإن آبل ستعثر على طرق أخرى للاستفادة من كل قوة المعالجة هذه لضمان واجهة سريعة الاستجابة عبر الجهاز.

وتشير المعلومات إلى وجود وحدة تحكم جديدة قيد العمل، لكن من غير الواضح هل هي جهاز تحكم جديد قادم محدث أو وحدة تحكم ألعاب جديدة من تصميم آبل.

جهاز تحكم جديد قادم، وبالنظر إلى جهاز التحكم عن بعد الحالي مع المساعد الصوتي سيري لا يحظى بشعبية لدى بعض المستخدمين، فإن سيكون هناك الكثير من المتحمسين لجهاز التحكم عن بعد البديل بتصميم مختلف.

وبحسب المعلومات، تحتاج بعض الألعاب إلى معالج (A13 Bionic) أو أسرع، وكان من المتوقع إطلاق منصة (Apple TV) المحدثة في وقت سابق من العام، لكن ذلك لم يحدث بعد.

وذكرت وكالة بلومبرغ حديثًا أن هناك ترقية قادمة إلى منصة (Apple TV)، وأوضحت أن المعالج الأسرع خاص بالألعاب، ومع ذلك، فقد لا تصل هذه النسخة من المنصة حتى العام المقبل.





