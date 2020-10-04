Wena 3 .. حزام سوني الذكي بمستشعر لضربات القلب

كشفت شركة سوني اليابانية النقاب عن نسخة محسنة كثيرًا من حزامها الذكي للساعات (Wena 3).

ويشبه هذا الحزام الذكي السوار الذكي، لكنه يحل محل حزام ساعتك، بحيث يمكنه العمل مع أي ساعة، ويمكنك استخدامه مع ساعة ميكانيكية كلاسيكية والتمتع بالميزات الذكية للحزام.

ويجلب الحزام الميزات الذكية إلى معصمك، ويعمل على تحويل أي ساعة إلى ساعة ذكية، بشكل يشابه مبدأ الساعات الذكية الهجينة.

وأصبحت شاشة الحزام الذكي الآن أكبر بكثير، ويمكنها عرض الإشعارات من هاتفك (التي تتنقل عبرها عن طريق التمرير إلى اليسار واليمين).

كما تحتوي الشاشة أيضًا على التقويم وتوقعات الطقس والتنبيهات وأجهزة ضبط الوقت (التي قد تفتقر إليها ساعتك).

وزودت شركة سوني الحزام بخوارزمية تدعم الإدارة الصحية اليومية من الذراع، ويمكنك إدارة أنشطتك اليومية باستخدام التطبيق باستخدام مقياس التسارع ومستشعر معدل ضربات القلب البصري المزدوج.

ويمكنك الآن استخدام مساعد أمازون الذكي أليكسا (Alexa) أيضًا، فهناك ميكروفون للأوامر الصوتية ومكبر صوت حتى يتمكن مساعد أمازون من الإجابة على استفسارك.

ويأتي حزام (Wena 3) مع ميزة (NFC) المدمجة، التي تدعم العديد من أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول.

كما حصل الحزام الذكي على ميزة أخرى تتمثل في مستشعر معدل ضربات القلب، الذي يمكنه اكتشاف تشبع الدم بالأكسجين وحساب (VO2 Max).

ويخمن الحزام الذكي أيضًا الإجهاد والتعافي، كما أنه يحتوي على عداد الخطوات المعتاد ومتعقب النوم أيضًا.

وصنعت شركة سوني الحزام من الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS316L) وتم طلاء نسخة (Premium Black) بطلاء مؤين (عملية ترسيب بخار فيزيائية).

ويجعل هذا الأمر السطح الخارجي للحزام مقاومًا للاهتراء مع تجنب مشاكل الحساسية تجاه النيكل.

وهناك نسخة فضية من الطراز المعدني، بالإضافة إلى خيارات الجلد والمطاط، ويمكنك ارتداء هذا الحزام كسوار ذكي أيضًا، لكنه يكون أفضل عند إقرانه بساعة.

ويُعد الحزام الذكي مقاومًا للماء حتى عمق 50 مترًا (5 ATM)، مما يجعله مناسبًا للسباحة، كما أن عمر البطارية يدوم نحو أسبوع، ويتم الشحن باستخدام موصل خاص.

ويصدر حزام سوني الجديد (Wena 3) في اليابان بتاريخ 27 نوفمبر، ويبدأ السعر من 230 دولار لخيار المطاط (WNW-A21A)، و 305 دولارات لخيار الجلد (WNW-C21A)، و 335 دولار لخيار المعدن (WNW-B21A).





