يُعتبر استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور هو الحل الأمثل لتتبع حساباتك في المواقع والخدمات المختلفة، واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة يصعب الوصول إليها مما يساعد في حماية بياناتك من أي اختراق. حيث تشير التقارير إلى أن نسبة 80% من خروقات البيانات تحدث بسبب كلمات المرور الضعيفة التي يسهل تخمينها.

لقد تسببت كثرة الخدمات والمواقع والتطبيقات التي نستخدمها يوميًا في زيادة الحاجة لاستخدام العديد من كلمات المرور، وهذا ما يجعل معظم المستخدمين يتخلون عن إنشاء كلمة مرور مختلفة لحساباتهم في كل خدمة أو تطبيق، حيث يقومون باستخدام كلمة المرور نفسها لعدة حسابات.

ولكن هذا السلوك يجعلهم عرضة للعديد من التهديدات الأمنية؛ لأنه إذا اُخترق حساب واحد من هذه الحسابات فمن السهل جدًا اختراق باقي الحسابات، ويقول خبراء الأمن: “إن حل هذه المشكلة هو استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور التي تساعدك في إنشاء كلمة مرور فريدة لكل موقع أو تطبيق تستخدمه، وحفظها تلقائيًا”.

إليك 5 من أفضل تطبيقات إدارة كلمات المرور خلال 2020 مع خصومات رائعة:

1- تطبيق Dashlane:

يعتبر (Dashlane) أحد أفضل تطبيقات إدارة كلمات المرور وأكثرها شيوعًا، فهو يقدم لك كل ما تحتاجه لتأمين كلمات المرور وبياناتك، حيث إنه يفحص حساباتك بحثًا عن كلمات المرور الضعيفة والمخترقة، ويتيح لك تغييرها بضغطة زر واحدة. كما يضم خدمة (VPN) مدمجة تقدم لك حماية غير محدودة أثناء تصفح الويب، وتعمل بشكل أسرع من الكثير من خدمات VPN المستقلة.

يقوم تطبيق (Dashlane) بإنشاء كلمات مرور قوية وعشوائية لكل تطبيق وموقع ويب تستخدمه بنقرة واحدة ويتيح لك تغييرها في ثوانٍ، ثم يقوم بتخزين جميع كلمات المرور ومزامنتها تلقائيًا عبر جميع أجهزتك، حتى لا تضطر أبدًا إلى تذكرها عند فتح التطبيق أو الخدمة في أي جهاز خاص بك.

يدعم التطبيق أيضًا ميزة الملء التلقائي لكلمات المرور، ويتيح لك الوصول إلى (vault) مُشفر لحفظ كلمات المرور وبياناتك المهمة بشكل آمن، كما يدعم ميزة المصادقة الثنائية لزيادة الأمان، وإنشاء جهات اتصال لحالات الطوارئ.

تصل تكلفة الاشتراك لمدة عام في تطبيق (Dashlane) إلى 59 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه بخصم 50% أي بسعر 29.99 دولارًا فقط.

2- تطبيق NordPass:

يتيح لك تطبيق (NordPass) إنشاء كلمات مرور معقدة وفريدة تلقائيًا لجميع حساباتك التي تحتاج إلى مستوى أعلى من الأمان، وحفظها، ومزامنتها عبر جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل التي تستخدمها.

يدعم التطبيق أيضًا ميزة الملء التلقائي لكلمات المرور عند زيارة مواقع الويب المفضلة لديك، ومشاركة كلمات المرور الخاصة بك بشكل آمن مع جهات الاتصال الموثوقة. كما يدعم النسخ الاحتياطي والمزامنة، والمصادقة الثنائية.

أهم ما يميز تطبيق (NordPass) أنه يستخدم خوارزمية (XChaCha20)، التي تُعتبر من أحدث خوارزميات التشفير لتخزين كلمات المرور، ويعتمد على تقنية (zero-knowledge)؛ لضمان بقاء بياناتك آمنة.

تصل تكلفة الاشتراك لمدة عامين في تطبيق (NordPass) إلى 120 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه بخصم 49% أي بسعر 59.99 دولارًا فقط.

3- تطبيق 1Password:

يعتبر (1Password) أحد أكثر تطبيقات إدارة كلمات المرور شيوعًا، حيث يتميز بأنه سهل الاستخدام، ويتيح لك لإنشاء كلمات مرور فريدة، أو رموز مصادقة ثنائية 2FA. كما يدعم ميزة الملء التلقائي، وإنشاء (vaults) متعددة لفصل بياناتك، ولكنه يعيبه أنه التطبيق الأغلى سعرًا في هذه القائمة، ولا يقدم إصدار مجاني.

يقدم التطبيق فترة تجريبية لمدة 30 يوميًا فقط، وبعد ذلك يجب عليك الاشتراك في التطبيق مقابل 3 دولارات شهريًا، أو 36 دولارًا سنويًا.

4- تطبيق Enpass:

يختلف تطبيق (Enpass) عن معظم تطبيقات إدارة كلمات المرور الأخرى؛ لأنه يمكنك الحصول عليه بعملية شراء لمرة واحدة بدلاً من الاشتراك الشهري أو السنوي، والأفضل من ذلك أنه لا يخزن بياناتك في خوادمه الخاصة.

يقوم تطبيق (Enpass) بتخزين بياناتك في جهازك فقط، وإذا كنت تريد مزامنة بياناتك بين الأجهزة المختلفة التي تستخدمها فيمكنك استخدام خدمة التخزين السحابي المفضلة لديك، مثل: iCloud، أو Dropbox، أو Google Drive، أو OneDrive، أو WebDAV لمزامنة بياناتك.

يتيح لك مولد كلمات المرور القوي المدمج في تطبيق (Enpass) إنشاء كلمات مرور فريدة وقوية، ويفحص التطبيق كلمات المرور الخاصة بك باستمرار لتحديد كلمات المرور الضعيفة أو المخترقة، ويدعم ميزة الملء التلقائي لتفاصيل تسجيلات الدخول وبطاقات الائتمان الخاصة بك في مواقع الويب.

كما يتميز التطبيق بقوة تأمينه، حيث يدعم برتوكول التشفير (zero-knowledge)، ويستخدم معيار التشفير المتقدم (256-bit AES) لتشفير كلمات المرور والملفات والصور، كما يُزامن بياناتك دائمًا بتنسيق مشفر، حيث يحدث التشفير وفك التشفير دائمًا في جهازك وليس عبر الخوادم، مما يوفر لك حماية قوية.

أهم ما يميز تطبيق (Enpass) أنه يوفر لك (vaults) متعددة لفصل بياناتك الشخصية والعائلية وبيانات العمل، ويتيح لك حفظ جميع أنواع المعلومات، مثل: حفظ المرفقات، والحسابات المصرفية، وجواز السفر، وأرقام الضمان الاجتماعي، ووثائق السفر، وغير ذلك الكثير بسهولة.



تصل تكلفة شراء تطبيق (Enpass) إلى 59 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه بخصم 58% أي بسعر 24.99 دولارًا فقط.

5- تطبيق Password Boss:

يقوم تطبيق (Password Boss) بإنشاء كلمات مرور قوية وعشوائية لكل تطبيق وموقع ويب تستخدمه، وحفظها، ومزامنتها عبر جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل التي تستخدمها.

يتيح لك هذا التطبيق تخزين عدد غير محدود من كلمات المرور، ويدعم ميزة الملء التلقائي، وميزة المصادقة الثنائية، كما يتيح لك مشاركة كلمات المرور مع عدد غير محدود من الأشخاص.

يتميز هذا التطبيق بقوة تأمينه حيث يستخدم تقنية التأمين التي تُسمى (Zero-knowledge)، ويدعم برتوكول التشفير (256-bit AES)، وتقنية (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-End Encryption، لتأمين بياناتك الحساسة، ومشاركتها بأمان.

تصل تكلفة الاشتراك مدى الحياة في تطبيق (Password Boss) إلى 499 دولارًا، ولكن يمكنك الحصول عليه الآن بخصم 93% أي بسعر 34.999 دولارًا فقط.





