يعتبر متصفح (جوجل كروم) Google Chrome متصفح الويب الأكثر شهرة في العالم، حيث يستحوذ على أكثر من 62% من حصة السوق عبر جميع أنظمة التشغيل، وذلك وفقًا لآخر إحصائيات موقع W3Counter.

نظرًا إلى أن غالبية الأشخاص يستخدمون متصفح جوجل كروم لتصفح الإنترنت فمن الضروري لمطوري الويب التأكد من أن تطبيقات الويب الخاصة بهم تعمل بشكل جيد معه. ومن ثم إذا كنت مطورًا فإن هذا هو السبب في أنه من الضروري أن يكون لديك الإضافات المناسبة لزيادة إنتاجيتك.

إليك 5 إضافات لمتصفح كروم مفيدة لمطوري الويب لزيادة الإنتاجية:

1- إضافة Web Developer:

تضيف إضافة Web Developer شريط أدوات إلى متصفح جوجل كروم يضم العديد من خيارات وظائف تطوير الويب المفيدة مثل: تنشيط البرامج النصية أو إلغاء تنشيطها، ووظائف التحكم في ملفات تعريف الارتباط أو البحث عن طرق لإنشاء النماذج والصور والأنماط وغيرها.

2- إضافة WhatFont:

نظرا إلى أن نوع الخط المستخدم في مواقع الويب التي تطورها يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، فيمكنك استخدام إضافة WhatFont لفحص الخطوط وخصائصها التي تراها في أي موقع ويب، وذلك من خلال فتح الموقع الذي ترغب بمعرفة نوع الخطوط المستخدمة فيه.

3- إضافة ColorZilla:

إذا كنت تًستخدم أدوات تصميم عبر الإنترنت مثل: Canva لتصميم رسومات سريعة فأنت تحتاج في بعض الأحيان إلى الحصول على كود الألوان ليتناسب مع لون جزء معين في التصميم. وبدلاً من فتح أدوات برمجية مختلفة ومحاولة العثور على لون مطابق، فإن إضافة ColorZilla تُساعدك في الحصول عليه في غضون ثوانٍ، ما عليك سوى النقر فوق رمز الإضافة وتحديد اللون الذي تبحث عنه، ثم نسخ رمز اللون في أي مكان تريده.

4- إضافة Wappalyzer:

تعتمد الكثير من المواقع على بعض البرمجيات الجاهزة، فمعظم المدونات تستخدم نظام ووردبريس لإدارة المحتوى، ومواقع التجارة الإلكترونية تعتمد على إضافات ووردبريس، مثل: WooCommerce وتستخدم المواقع أيضًا بعض المنصات لتحليل أداء الموقع وزوّاره مثل: تحليلات جوجل.

تتيح لك إضافة (Wappalyzer) التعرف على نظام إدارة المحتوى الذي يستخدمه موقع الويب، بالإضافة إلى أي الأطر البرمجية التي يعتمد عليها، ومنصات التجارة الإلكترونية ومكتبات جافا سكريبت، وأدوات التسويق والتحليل، ومعالجات الدفع و CRMو CDN وغيرها، وبمجرد الضغط عليها في شريط العنوان ستظهر لك نافذة صغيرة لمعرفة جميع التفاصيل المذكورة سابقًا.

5- إضافة Windows Resizer:

تتيح لك إضافة Windows Resizer تغيير حجم شاشتك، إنه أمر بسيط ولكنه مفيد للغاية إذا كنت بحاجة إلى التحقق من توافق الموقع مع جميع أنواع الشاشات، وتقدم لك الإضافة مجموعة محددة سابقًا من الخيارات ولكن يمكنك تعديلها لتناسب احتياجاتك.





