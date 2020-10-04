مراجعة شاملة لجهاز سامسونج Galaxy Tab S7 Plus

يُعد الجهاز اللوحي (جالاكسي تاب إس 7 بلس) Galaxy Tab S7 Plus من شركة سامسونج الذي أطلقته خلال الشهر الماضي، من أهم الأجهزة اللوحية المنافسة لأجهزة (آيباد) iPad من آبل، حيث يبدو الجهاز متشابهًا في التصميم مع جهاز iPad Pro من حيث الحافات والزوايا العريضة، والشاشة.



إليك مراجعة شاملة لجهاز Galaxy Tab S7 Plus المنافس لجهاز آبل اللوحي:

التصميم:

يأتي جهاز (Galaxy Tab S7 Plus) بتصميم مشابه لجهاز iPad Pro من آبل، حيث يحتوي على الحافات الجانبية المسطحة نفسها، بالإضافة إلى أن الشاشة متشابهة من حيث المقاس والنوع، كما يأتي الجهاز بهيكل من الألمونيوم وهي تعتبر ترقيات واضحة وبارزة عن الطراز السابق.

تحتوي الحافة العلوية للجهاز على زر التشغيل، وزري التحكم في الصوت الطاقة والصوت ومنفذ لبطاقة SIM وmicroSD، بينما يحتوي الحافة السفلية السفلي على الموصل المستخدم لتشغيل ملحق لوحة المفاتيح، ويحتوي الجهاز على أربع مكبرات صوت مزودة بتقنية (Dolby Atmos) في الجوانب، لتوفير صوت ستريو في الاتجاه الرأسي أو الأفقي، مع وجود منفذ USB-C للشحن وتوصيل السماعات.



ويضم الجهاز شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 12.4 بوصة، وبدقة 2800×1752 بكسلًا، مع دعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويأتي حساس بصمة الأصبع تحت الشاشة، ويحتوي الجزء الخلفي على كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل، والثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 5 ميجابكسل، وشريط مغناطيسي مخصص لوضع قلم S Pen فيه وشحنه في الوقت نفسه.

الأداء:

يعمل جهاز Galaxy Tab S7 Plus بأحدث معالج من شركة كوالكوم (Snapdragon 865 Plus) الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت، تأتي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، وهي تدعم التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

البطارية:

تعد شركة سامسونج أن جهاز Galaxy Tab S7 Plus سيوفر عمر بطارية يصل إلى أكثر من 10 ساعات للشحنة الواحدة، متفوقًا على جهاز iPad Pro بقياس 12.9 بوصة بساعتين من التشغيل، حيث يعمل الجهاز ببطارية تصل سعتها إلى 10,090 ميلّي أمبير /الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واطًا عبر منفذ USB-C.



نظام التشغيل:

يعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 10 وأحدث إصدار من واجهة التشغيل One UI 2.5 من سامسونج، مع دعم تحديثات نظام التشغيل لثلاث سنوات قادمة، كما يأتي الجهاز أيضا بنسخة مطورة من نظام Dex الخاص بشركة سامسونج، والذي يتيح لك توصيل الجهاز اللوحي بشاشة خارجية أكبر لتشغيل عدة تطبيقات في نوافذ منفصلة في الوقت نفسه، مع دعم كامل للماوس ولوحة المفاتيح، وشريط مهام في الجزء السفلي من الشاشة.

الملحقات الخارجية:

على عكس جهاز iPad Pro من آبل، فإن جهاز Galaxy Tab S7 Plus يأتي مع قلم S Pen الذكي مع تصميم أنيق يتيح لك الراحة في الإمساك بها، كما يدعم قلم S Pen إمكانية الوصول إلى مجموعة التطبيقات الكاملة في الجهاز عبر قائمة الشريط الجانبي التي تطفو في الجهة اليمنى من الشاشة.

وتعد لوحة مفاتيح (Book Cover) من سامسونج ضرورية للغاية لإكمال تجربة استخدام الجهاز، كما يمكنك استخدامها كحافظة للجهاز في الوقت نفسه، وتأتي لوحة المفاتيح مع مسند خلفي يتيح لك استخدام لوضع الجهاز في الاتجاه الرأسي لتسهيل النظر إلى الشاشة.

السعر والتوافر:

يتوفر جهاز Galaxy Tab S7 Plus بطراز ين، الأول: يدعم شبكات الجيل الرابع، والطراز الآخر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في أسواق محددة، ويبدأ سعر طراز 4G بسعر يبدأ من 850 دولارًا.





