مارشال تضيف الشحن اللاسلكي إلى أحدث سماعاتها

أعلنت شركة (Zound Industries) عن أحدث سماعات رأس تحمل علامة مارشال التجارية، وهي (Major IV).

وتتمتع (Major IV) بعمر بطارية يمتد إلى 80 ساعة عبر شحنة واحدة، بشكل مشابه لسماعات مارشال السابقة، مثل (Major III)، التي تمتعت بعمر بطارية يزيد عن 60 ساعة.

وعندما يحين وقت إعادة الشحن، يمكنك إما توصيل كابل (USB-C) نموذجي أو شحنها لاسلكيًا باستخدام شاحن متوافق مع معيار (Qi).

وتتميز سماعات الرأس أيضًا بدعم ميزة الشحن السريع، لذا فإن الشحن السريع لمدة 15 دقيقة يمنحك 15 ساعة من الاستخدام.

وظهرت على مدار العامين الماضيين العديد من سماعات الأذن اللاسلكية التي تتبنى الشحن اللاسلكي، لكن هذه الميزة أقل شيوعًا مع سماعات الرأس مثل (Major IV).

وبالإضافة إلى شحن سماعات الرأس لاسلكيًا في المنزل، فإن هذه التقنية تعني أنك ستتمكن أيضًا من شحنها باستخدام أي هواتف ذكية تدعم الشحن اللاسلكي العكسي، مثل (Samsung Galaxy S20).

وتعد شركة (Zound Industries) أيضًا بأن سماعات (Major IV) أكثر راحة في الارتداء من سابقتها، ولديها وسائد أذن أكثر نعومة تتناسب مع محيط أذنيك بشكل أفضل.

ويمكن طي سماعة الرأس لتصبح بحجم أصغر، وذلك بفضل آلية الطي الجديدة، وبالرغم من عمر البطارية الطويل، إلا أنها ليست ثقيلة جدًا، حيث يبلغ وزنها 165 جرامًا.

وتشتمل سماعات الرأس (Major IV) أيضًا على زر التحكم من مارشال الذي يتحكم بمستوى الصوت والتشغيل، ويشغل سماعات الرأس ويوقفها، ويستخدم للرد على المكالمات.

ويوجد أيضًا منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم، بحيث يمكنك استخدامه عندما تكون سماعات الرأس بدون شحن.

ويمكن لشخص آخر توصيل سماعات الرأس بالمنفذ بقياس 3.5 مم أثناء اتصالك بجهازك عبر البلوتوث، وهي ميزة مفيدة إذا كنت ترغب في مشاركة الموسيقى أو مشاهدة فيلم معًا.

وعلى عكس سابقتها، (Major III Voice)، فإن (Major IV) لا تدعم مساعد جوجل، ولا توجد أيضًا علامة على ميزة إلغاء الضوضاء.

وتتوفر سماعات الرأس (Major IV) للطلب الأولي مقابل 149 دولارًا، على أن تصل إلى المستخدمين في 14 أكتوبر.





