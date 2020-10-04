كوريا الجنوبية رائدة عالميًا في مجال الجيل الخامس

صنف بحث جديد أجرته شركة أبحاث السوق أومديا (Omdia) كوريا الجنوبية مرة أخرى كدولة رائدة في مجال نشر شبكات الجيل الخامس (5G).

وتُعد شبكات الجيل الخامس (5G) بمثابة المستقبل للأجهزة المحمولة، لكننا ما زلنا في المرحلة الأولى من النشر، وذلك في ظل وجود عدد قليل من البلدان التي لديها شبكات جاهزة للعملاء.

وتستعد الدول لمستقبل تصبح فيه قيادة السيارات الذاتية القيادة وإجراء العمليات الجراحية من الطرف الآخر من العالم أمرًا واقعًا.

وقيمت النتائج تقدم نشر شبكات الجيل الخامس (5G) بناءً على عمليات إطلاق المشغلين وتغطية الشبكة وتقبل المشتركين بالإضافة إلى توفر طيف (5G) والنظام البيئي التنظيمي لما يصل إلى 22 دولة.

ورسخت كوريا الجنوبية مكانتها كدولة رائدة في مجال نشر شبكات الجيل الخامس (5G)، تليها سويسرا والكويت.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الرابعة، فيما تحتل الصين المرتبة السادسة، وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة السابعة.

ووصل عدد الأجهزة الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G) في كوريا الجنوبية إلى 5.88 مليون جهاز في نهاية شهر مارس من هذا العام، ويمثل هذا الرقم ما يقرب من 10 في المئة من جميع الأجهزة المستخدمة في البلاد.

ومع ذلك، تواجه كوريا الجنوبية تحديات في اتساع نطاق التغطية بعد زيادة انتشار تغطية شركات (Sunrise) و (Swisscom) في سويسرا و (Ooredoo) و (Vodafone) في الكويت.

وبفضل التقدم الذي حققته الشركة السويسرية (Sunrise)، فقد تمكنت الدولة الأوروبية الصغيرة من تجاوز الكويت في ظل وجود اتصال بشبكات الجيل الخامس (5G) بنسبة 80 في المئة في 426 مدينة وبلدة.

وتوسع العدد إلى 535 بحلول شهر مايو، ومع ذلك، فإن توفر الأجهزة كان محدودًا، مما يحد من تمتع الناس بفوائد شبكات الجيل الخامس (5G).

وقال ستيفن مايرز (Stephen Myers)، المحلل الرئيسي في (Omdia): يستعد السوق العالمي بثبات لنشر شبكات الجيل الخامس (5G)، وتُعد كوريا الجنوبية رائدة في الوقت الحالي، وذلك بالرغم من أن الأسواق، مثل سويسرا، قد أحرزت تقدمًا ثابتًا.

وأضاف: بالرغم من جائحة فيروس كورونا، فإننا نرى الحكومات والمنظمين يمضون قدمًا في تخصيص طيف (5G) ويستمر المشغلون في توسيع تغطية شبكات الجيل الخامس (5G).

ويمكننا توقع رؤية أعداد أكبر بكثير من عمليات الإطلاق التجارية لشبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق العالمية الرئيسية في الأشهر الـ 18 القادمة حيث يتم إطلاق المزيد من الطيف في جميع أنحاء العالم.





