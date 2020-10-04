أمازون السعودية.. أفضل الخصومات على هواتف سامسونج Note 10

تزداد الخصومات والعروض على هواتف سامسونج (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10 في موقع أمازون السعودية خلال هذه الفترة بعد طرح سامسونج هواتف (Galaxy Note 20) الجديدة في الأسواق خلال الشهر الماضي.

إذا كنت تحب هواتف سلسلة (جالاكسي نوت)، ولا تريد دفع مبلغ كبير في أحدث إصداراتها (Galaxy Note 20) فإن هاتف (Galaxy Note 10) يُعتبر خيارًا مناسبًا، وذلك لأدائه القوي، وسعره المناسب.

أطلقت شركة سامسونج هواتف (Galaxy Note 10) منذ عام واحد فقط، لذلك فهي لا تزال من الهواتف الذكية الرائدة الحديثة، كما أنها ليست من أفضل الهواتف مقابل السعر فحسب، بل إنها أيضًا من أفضل هواتف أندرويد التي يمكنك شراؤها نظرًا إلى تصميمها الأنيق، ومواصفاتها القوية، بالإضافة إلى دعمها القلم الإلكتروني S-Pen الذي يقدم لك الكثير من الميزات التي تساعدك على زيادة الإنتاجية.

الجدير بالذكر أن سلسلة (Galaxy Note 10) تضم 3 هواتف بأحجام مختلفة:

هاتف Galaxy Note 10 بشاشة مقاسها 6.3 بوصات.

هاتف Galaxy Note 10 Plus بشاشة مقاسها 6.8 بوصات.

هاتف Galaxy Note 10 Lite بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

إليك أفضل الصفقات لهواتف (Galaxy Note 10) في موقع أمازون السعودية:

1- هاتف Galaxy Note 10 Lite:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9810) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة 393 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4500 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

الألوان المتاحة: الأسود، و Aura Glow.

نسبة الخصم: 22%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 2189 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 22%، أي بسعر 1699 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف سامسونج Galaxy Note 10:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9825) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Dynamic AMOLED) بمقاس 6.3 بوصات، وبدقة 1080 × 2280 بكسلًا، وبكثافة 401 بكسل في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 3500 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 45 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 12 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

الألوان المتاحة: الأبيض، و (Aura Glow).

نسبة الخصم: 29%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3499 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 29%، أي بسعر 2499 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف Galaxy Note 10 Plus:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9825) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Dynamic AMOLED) بمقاس 6.8 بوصات، وبدقة 1440 × 3040 بكسلًا، وبكثافة 498 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة (TelePhoto) بدقة 12 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4300 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 45 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة قد تصل إلى 20 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

اللون: Aura White.

نسبة الخصم: 32%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 4379 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 32%، أي بسعر 2999 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





