هل شواحن حاسوب ماك بوك التابعة لجهات خارجية آمنة؟

تتميز شواحن حاسوب ماك بوك من آبل بتصميم أنيق وموصل مغناطيسي للتيار المستمر يضمن فصل كابل الطاقة إذا تعرض لإجهاد لا داعي له ويساعد على منع تآكل الكابلات أو إضعافها بمرور الوقت، ولكن في بعض الأحيان قد تضطر إلى استخدام شاحن تابع لجهة خارجية لشحن بطارية حاسوب ماك بوك الخاص بك، فهل من الآمن استخدامه؟

ولكن لماذا تعتبر شواحن آبل باهظة الثمن؟

يعود هذا الأمر إلى أن شركة آبل تضع الكثير من المكونات في الشواحن الخاصة بها أكثر مما قد تتوقعه، حيث يشتمل شاحن MagSafe على معالج دقيق ليراقب الجهد والتيار الذي يمر عبر الشاحن ويوقفه في حالة حدوث أي خطأ.

وهي تعتبر ميزة أمان بالدرجة بالأولى من خلال منع حدوث ارتفاع خطير في درجة الحرارة أو زيادة الطاقة، مما يحميك من خطر التعرض للصعقات الكهربائية أو تلف حاسوب ماك بوك الخاص بك، كما يقوم المعالج المدمج في الشاحن بإخبار الحاسوب إذا كان متصلاً بالنوع الصحيح من المحول أم لا، كما يخبر الشاحن بالبدء في توفير المزيد من الطاقة عند توصيله.

بالإضافة إلى ذلك يضم الجزء الداخلي من الشاحن مكونات إلكترونية أخرى، من ضمنها: المكثفات والترانزستورات والمقاومات، حيث تعمل كل هذه العناصر معًا لضمان سلامتك وسلامة حاسوب ماك بوك الخاص بك.

ماذا عن شواحن USB-C؟

في عام 2015، قدمت آبل أول حاسوب ماك بوك مزود بمنفذ USB-C للطاقة بدلاً من MagSafe، والآن يستخدم حاسوب ماك بوك حديث كابل USB-C للشحن، وعلى عكس MagSafe لا تمتلك آبل حصريا تصميم كوابل شحن USB-C، وهذا يعني أنه يمكن للجهات الخارجية إنتاج شواحن USB-C خاصة بهم لاستخدامها مع حاسوب ماك بوك الخاص بك.

نتيجة لذلك، من الممكن العثور على شواحن USB-C من علامات تجارية مشهورة، مثل: شواحن (Anker) التي من المحتمل أن تقدم ميزات أمان مماثلة لشواحن شركة آبل الأصلية، ومع ذلك، توجد أيضًا أجهزة شحن USB-C رخيصة ومنخفضة الجودة يمكن أن تتسبب في تلف حاسوب ماك بوك الخاص بك أو تشعل حريقًا في منزلك أو حتى تعرضك لصدمة كهربائية.

كيفية معرفة كون شاحن حاسوب ماك بوك التابع لجهة خارجية آمنًا:

من الصعب جدًا تحديد إذا كان شاحن حاسوب ماك بوك التابع لجهة خارجية آمنًا أم لا، ولكن من الأفضل دائمًا شراء شاحن رسمي مباشرةً من آبل، خاصةً شواحن MagSafe ولكن إذا لم تستطع شراءها لغلاء ثمنها، فإليك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند البحث عن بديل:

اشترِ من علامة تجارية إلكترونية حسنة السمعة تثق بها، مثل: Anker أو Wacom.

إذا أمكن، قم بشراء الشاحن الخاص بك مباشرة من الشركة المصنعة، بدلاً من بائع التجزئة.

تجنب الصفقات التي تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها، خاصة التي تأتي بسعر أرخص بكثير من شواحن آبل الأصلية.





