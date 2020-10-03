نظرًا إلى أن توجه الجميع حول العالم إلى العمل والتعلم عبر الإنترنت لمكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، فليس من المستغرب أن تنتقل الحفلات الموسيقية المباشرة إلى البث عبر الإنترنت أيضًا، حيث يتم الآن بث الحفلات والمهرجانات والفعاليات الموسيقية مباشرةً عبر العديد من المواقع والتطبيقات التي يمكنك الوصول إليها من أي مكان.

وتبدو بعض المواقع وكأنها بديل افتراضي للتجربة الحقيقية، حيث يتطلب منك شراء تذكرة لحضور حفل البث المباشر لمرة واحدة، مع تقديم ميزات أخرى، مثل: إمكانية إعادة مشاهدة العروض الأخرى بعد انتهاء الحدث نفسه.

إليك 5 مواقع تتيح لك مشاهدة الحفلات الموسيقية المباشرة عبر الإنترنت:

1- LiveXLive:

LiveXLive هو عبارة عن منصة بث موسيقى تبيع تذاكر لأحداث الحفلات الموسيقية المباشرة، وتقدم الكثير من العروض والأحداث الموسيقية المتنوعة، حيث يمكنك استخدام موقع الويب أو التطبيق لمشاهدة حفلات موسيقية مباشرة لفنانين من مختلف البلاد.

وتختلف أسعار تذاكر حضور الحفلات الموسيقية الافتراضية، حيث تشمل خيارات، مثل: تذاكر VIP تتيح لك امتيازات عديدة، مثل: إمكانية تشغيل فيديو البث لفترة محدودة، والتسوق، وإجراء لقاء مع الفنانين.

2- StageIt:

صمم موقع Stagelt في البداية كمكان حيث يمكن للفنانين الصغار مشاركة موسيقاهم مع جمهور أوسع، ولكنه الآن تطور ليشمل موسيقيين أكثر شهرة يتطلعون إلى التواصل مع معجبيهم افتراضيًا، ويتطلب كل عرض شراء تذكرة أو تبرعًا.

وتُحدد أسعار التذاكر من الفنانين أنفسهم أو يمكنك استخدام نموذج (ادفع ما تستطيع) كما يتيح الموقع للجماهير التفاعل مع بعضهم البعض ومع المؤدين أثناء البث المباشر. وبشكل عام، يُعد الموقع منفذًا ممتازًا لمواصلة دعم الموسيقيين، حتى لو لم تتمكن من رؤيتهم على الهواء مباشرة.

3- Twitch:

ظهر موقع Twitch في البداية كمنصة لبث الألعاب مباشرة، ولكن الآن يقدم الموقع خدماته للموسيقيين وعشاق الموسيقى، حيث يتابع 3.7 ملايين شخص القنوات التي تركز على الموسيقى، ويتابعون الآلاف من الفنانين المستقلين، بالإضافة إلى أن الموقع الآن يستضيف بث الحفلات الموسيقية المباشرة.

كما يعتبر الموقع مكان رائع لاستكشاف جميع أنواع المواقع التي تبث المحتوى، حيث يمكنك البحث عن فنان معين أو فرقة موسيقية مستقلة جديدة مفضلة، ويمكنك الانضمام عن طريق الاشتراكات المدفوعة والتبرعات، أو المشاهدة مجانًا.

4- YouTube:

يُعد موقع YouTube من أشهر المواقع التي يمكنك العثور فيها على جميع أنواع الموسيقى والفنانين، حيث يقدم الموقع خدمة بث المهرجانات الموسيقية الضخمة وكذلك الحفلات الموسيقية، حيث يتيح الموقع للمستخدمين مشاهدة حفلات الموسيقى المباشرة لكِبار الفنانين والموسيقيين.

كما يُعد الموقع مكانًا رائعًا للبقاء على اطلاع ما هي الحفلات الموسيقية المباشرة التالية، ويعتبر الموقع سهل الاستخدام ويمكنك الوصول إليه من أي مكان، كما يمكنك متابعة أخبار الموسيقى والاشتراك في حسابات الفنانين للبقاء على اطلاع ومعرفة تاريخ الحفلة الموسيقية التالية لفنانك المفضل.

5- Facebook:

بغض النظر عن مدى استخدامك لموقع فيسبوك، إلا أنك ستجد أن ميزة البث المباشر في الموقع رائعًا، وعندما يتعلق الأمر بالفنانين والمنشورات التي تبث الحفلات الموسيقية المباشرة فإن الموقع يعتبر مكان مناسب لاكتشاف ذلك.

وتتمثل البث المباشر في الموقع أنه يمكنك غالبًا العثور على مهرجانات موسيقية تضم العديد من الفنانين في جلسة واحدة، بالإضافة إلى ذلك نجد أن واجهة الموقع تسمح بالتفاعل المباشر مع الجمهور، وهو أمر حيوي لإنشاء تجربة تواصل مع الجمهور، حتى لو كانت افتراضية.





