مصمم يربح 100 ألف دولار من أيقونات آيفون في أسبوع

ربح مصمم أكثر من 100000 دولار في أقل من أسبوع، بعد نشر تغريدة تعرض مجموعته من أيقونات تطبيقات آيفون.

ويقول المصمم، المعروف على الإنترنت باسم (Traf): إنه أنتج المحتوى المناسب في الوقت المناسب.

وحصلت أيقونات آيفون على دفعة كبرى من خلال تسليط الضوء عليها عبر مراجعة تقنية قدمها نجم يوتيوب، ماركوس براونلي (Marques Brownlee).

ولاحظت (Traf) وجود رغبة قوية بين الأشخاص لمشاركة لقطات شاشة لشاشات آيفون الرئيسية المخصصة حديثًا، مع أيقونات وأدوات متناسقة الألوان.

وكان هذا شيئًا معتادًا بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، إلا أن شركة آبل لم تسمح أبدًا لمستخدميها رسميًا بتخصيص هواتف آيفون بهذه الطريقة.

وبعد إطلاق نظام التشغيل (iOS 14) في شهر سبتمبر، اكتشف المستخدمون طريقة تتيح لهم إعادة تصميم شاشاتهم الرئيسية بالكامل، وتغيير أيقونات التطبيقات إلى ما يحلو لهم.

وقد ألهم هذا الأمر المصمم (Traf) لمشاركة لقطة شاشة لتصميمه أحادي اللون البسيط على منصة تويتر.

وحقق التصميم نجاحًا فوريًا، حيث وصفه المستخدمون بأنه نظيف و بسيط وجميل.

وقال المصمم في تدوينة: بدأ الناس يسألون عن أيقونات آيفون الموجودة في لقطة الشاشة، لذلك قمت بتجميعها بسرعة.

ونظرًا لأنه لم يكن هناك فكرة عن السعر الذي يجب أن يتم تسعير به مجموعة أيقونات آيفون، فقد قرر فرض رسوم قدرها 28 دولارًا للمجموعة.

وقال الكثير من الناس: إن الأيقونات كانت باهظة الثمن، لكن الكثير من الناس لم يردعهم السعر.

وارتفعت المبيعات بعد أن قام نجم يوتيوب، ماركوس براونلي (Marques Brownlee)، الذي لديه أكثر من 12 مليون مشترك في قناته الخاصة بمراجعة التكنولوجيا، بعرض الأيقونات.

وحقق (Traf) الآن أكثر من 140 ألف دولار من بيع أيقونات آيفون لأكثر من 5000 عميل، وقد وصف المصمم المقيم حاليًا في سان فرانسيسكو الأمر بأنه نتيجة لا يمكن تصورها.

وقال المصمم: إذا كنت قد فعلت هذا حصريًا لهدف جني الأموال، فأنا مقتنع بأنه لم يكن سينجح تقريبًا كما حدث، ويجب الاستمرار في العمل على الأشياء التي تستمتع بها، وشاركها مع العالم، ودع الإنترنت يقوم بالباقي.





