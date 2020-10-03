يمكن أن يصبح استخدام الإنترنت عبر هاتفك المحمول أثناء السفر مكلفًا للغاية، ولكن إذا كنت تستخدم تطبيق الترجمة الجديد من آبل في هاتف آيفون الخاص بك يمكنك تنزيل حزمة اللغة التي تريدها سابقًا للوصول إليها في وضع عدم الاتصال من أجل توفير تكلفة الاتصال بالإنترنت.

إليك كيفية استخدام تطبيق الترجمة في iOS 14 في وضع عدم الاتصال:

أولًا: كيفية تنزيل اللغة في تطبيق الترجمة في هاتف آيفون:

يجب عليك أولًا تحديد حزمة اللغة التي تريد استخدامها في وضع عدم الاتصال (Offline) ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار (اللغات) التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة.

ضمن قسم (اللغات المتوفرة دون اتصال) Available Offline Languages، اضغط على زر التنزيل بجانب اللغة أو اللغات التي تريد تنزيلها في هاتفك لاستخدامها في وضع عدم الاتصال.

بمجرد اكتمال التنزيل، لن تحتاج إلى اتصال الإنترنت لاستخدام تطبيق الترجمة حيث سيعمل التطبيق بشكل طبيعي حتى إذا كان يعمل وضع الطيران (airplane mode) في هاتفك.



كما يمكنك تجربة بعض ميزات التطبيق في وضع عدم الاتصال، مثل الترجمة الصوتية أو النصية من أي لغة وإليها بدون استخدام الإنترنت مع الحفاظ على خصوصية ترجماتك.

ثانيًا: كيفية حذف اللغات التي نزلتها:

إذا لم تعد بحاجة إلى اللغة التي قمت بتنزيلها، فيمكنك حذفها باتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق الترجمة في آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار (اللغات) في الجزء العلوي من الشاشة.

ضمن قسم (اللغات المتوفرة دون اتصال) قم بسحب اللغة التي تريدها حذفها إلى الجهة اليسرى من الشاشة.

اضغط على خيار (حذف) Delete.

الجدير بالذكر أن تطبيق الترجمة في iOS 14 و iPadOS 14 يدعم حاليًا 11 لغة مختلفة، من ضمنها: العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية والإسبانية، كما يمكنك أيضًا استخدامه لترجمة صفحات الويب متصفح سفاري.

كما يقدم التطبيق بعض الميزات الأخرى، مثل:

الضغط على كلمة معينة في النص المترجم للحصول على معناها الفردي.

الاحتفاظ بالعبارات الخاصة التي تريدها من خلال إضافتها إلى قائمة المفضلة (رمز النجمة)، وبمجرد الضغط عليها في أسفل الشاشة، سترى الترجمات المحفوظة بالإضافة إلى أحدث ترجماتك، ويمكنك إزالة الترجمة من قائمة المفضلة عن طريق التمرير إلى الجهة اليسرى من الشاشة واختيار (Unfavorite).

بالإضافة إلى ذلك يقدم تطبيق الترجمة في (iOS 14) ميزة جديدة تُسمى (وضع المحادثة) Conversation Mode لتسهيل إجراء محادثات فورية مع شخص يتحدث لغة أخرى، وذلك من خلال قلب الهاتف أفقيًا، حيث يمكنك رؤية الترجمات جنبًا إلى جنب بينما يتحدث كل شخص، ويقوم التطبيق بالكشف تلقائيًا عن اللغتين للحصول على تجربة سلسة.





