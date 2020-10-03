كيفية إيقاف ميزة المواقع المهمة في آيفون لحماية خصوصيتك

يعتمد مستخدمو هواتف آيفون دائمًا على قوة تأمين نظام التشغيل (آي أوإس) iOS التي تروج لها آبل طول الوقت، ولكن هناك بعض الخطوات الصغيرة التي تركز على حماية الخصوصية، والتي يمكنك القيام بها لمنع الشركات من الوصول إلى بياناتك المهمة التي تساعدها على استهدافك بالإعلانات.

نعلم جميعًا أن الهواتف الذكية أصبحت قادرة على تحديد الموقع الجغرافي بدقة متناهية، وتحتفظ بسجل للمواقع التي تزورها، وفي هاتف آيفون إذا كان هناك مكان تزوره كثيرًا، فإنه يميزه كموقع مهم ويحفظه في قائمة (المواقع المهمة) Significant Locations التي كانت تُعرف سابقًا باسم (المواقع المتكررة).

ما هي ميزة المواقع المهمة في هاتف آيفون؟

يتتبع هاتف آيفون الأماكن التي زرتها في الفترة الأخيرة، وكذلك عدد مرات الزيارة وأوقات الزيارة ويحفظها في قائمة (المواقع المهمة)، وتقول آبل: “إنها تستخدم هذه الميزة لتحسين تجربتك مع الميزات المستندة إلى الموقع في تطبيقات الخرائط والتقويم والصور، مثل: توفير توجيه حركة المرور التنبؤي في تطبيق الخرائط، وإنشاء ذكريات أفضل في تطبيق الصور، واقتراح موقع لموعد في تطبيق التقويم”.

ولكن هذه القائمة تضم كل الأماكن التي تزورها، ومدة إقامتك فيها، مما يساعد في تحديد سلوكك وعاداتك واستهدافك بإعلانات مخصصة. ولحماية خصوصيتك فهناك بعض الإعدادات التي يمكنك تغييرها.

أولًا؛ كيفية الوصول إلى سجل المواقع المهمة في آيفون وحذفه:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على قسم (الخصوصية) Privacy.

اضغط على خيار (خدمات الموقع) Location Services، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات، بالإضافة إلى إعداد الموقع لكل منهما.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (خدمات النظام) System Services؛ ثم اضغط عليه.

اضغط على خيار (مواقع مهمة) Significant Locations، ستظهر لك قائمة بجميع المواقع التي تزورها باستمرار، وهنا يمكنك الضغط على أي موقع لمعرفة عدد مرات الزيارة وأوقات الزيارة.

لإيقاف هذه الميزة اضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار (مواقع مهمة) Significant Locations ليصبح في وضع إيقاف التشغيل.

لحذف سجل المواقع المهمة؛ مرر لأسفل القائمة حيث ستجد خيار (حذف السجل) Clear History، اضغط عليه.

ثانيًا؛ كيفية تقييد تتبع الإعلانات في آيفون:

تتميز هواتف آيفون بأنها تدعم وجود خيار للحد من تتبع الإعلانات التي تستهدف المستخدمين بحسب اهتماماتهم، وموقعهم الجغرافي، ولكن هذا الخيار يتطلب منك تفعيله من الإعدادات، وذلك كما يلي:

انتقل إلى الإعدادات.

اضغط على قسم (الخصوصية).

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الإعلانات) Advertising، ثم اضغط عليه.

فعّل خيار (الحد من التتبع الإعلاني) Limit Ad Tracking من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

ولإيقاف الإعلانات بحسب الموقع الجغرافي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات.

اضغط على قسم (الخصوصية).

اضغط على خيار (خدمات الموقع) Location Services، ثم اضغط على خيار (خدمات النظام) System Services.

مرر حتى تصل إلى خيار (إعلانات آبل حسب الموقع) Location-Based Apple Ads، ثم اضغط على زر التبديل – الذي يوجد بجواره – ليتحول إلى وضع الإيقاف.





