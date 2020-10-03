صفقة اليوم.. اشترك في منصة SocialyHub لإدارة منصات التواصل الاجتماعي مع خصم 92%

اشترك مدى الحياة في منصة (SocialyHub) لإدارة منصات التواصل الاجتماعي SocialyHub Social Media Management Tool .Personal Package

تزداد أهمية التسويق منصات التواصل الاجتماعي يومًا بعد يوم، حيث تشير التقارير إلى أن 73% من العلامات التجارية تعتبر أن التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي طريقة فعالة جدًا من حيث التكلفة، وزيادة التفاعل مع الجمهور، وكذلك بناء الولاء للعلامة التجارية.

كما أن نسبة 54% من المشترين يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي للبحث عن المراجعات والتوصيات. وهذا يدفع الشركات الناشئة وأصحاب المتاجر الإلكترونية إلى الاستفادة من جميع منصات التواصل الاجتماعي في تحسين تجربة المستخدم ، والوصول إلى العملاء المحتملين بسهولة.

تساعدك منصة (SocialyHub) في إدارة منصات التواصل الاجتماعي باحترافية، حيث تضم جميع الأدوات التي تحتاج إليها لتسهيل إدارة منصات التواصل الاجتماعي سواء بالنسبة للشركات أو الأفراد.

تدعم المنصة النشر عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك، ولينكدإن، وإنستاجرام، وتويتر، ويوتيوب، و Tumblr، و Pinterest، كما تتيح لك إدارة مدونات ووردبريس.

تتيح لك الحصول على إحصائيات تفصيلية لكل من الحملات والمنشورات الفردية مثل: التعليق والإعجاب والمشاركة، والتحقق من مشاهدات الصفحة، ومرات الظهور وتحليل كل هذه البيانات يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا وسنويًا. مما يساعدك في فهم ما يناسب جمهورك، وتحسين إستراتيجية التسويق.

إذا كنت ترغب في بناء وجود لشركتك على وسائل التواصل الاجتماعي ، فأنت بحاجة إلى النشر بانتظام، ولكن من الصعب النشر، وإدارة الحملات في الوقت المناسب في كل مرة، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا للشركات الصغيرة، التي قد لا يوجد لديها فريق مخصص للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تساعدك منصة (SocialyHub) في أتمتة أكبر قدر من جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال السماح بجدولة مشاركاتك على منصات التواصل ونشرها تلقائيًا في الوقت المناسب، وبذلك تقلل من نسبة العمل اليدوي، حتى تتمكن من توفير الوقت وزيادة الإنتاجية.

كما تدعم المنصة ميزة تُسمى (Mega scheduling) تتيح لك جدولة آلاف المنشورات في دقائق باتباع حل جدولة مجمع بسيط.

تقدم لك منصة (SocialyHub) أيضًا أبحاث عن المنافسين ونقاط القوة لديهم مما يساعدك في التخطيط للحملات القادمة بشكل أفضل.



كما تتيح لك إدارة العروض الترويجية للمتاجر الإلكترونية حيث تدعم: Shopify و eBay و WooCommerce و Amazon.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

التوفر: أونلاين.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1000 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 79.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 92%.

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