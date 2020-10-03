جوجل تمنحك جهاز كروم كاست الجديد مجانًا .. لكن بشرط

تخطط شركة جوجل لمنحك جهاز كروم كاست الجديد (Chromecast with Google TV) مجانًا، لكن بشرط يتمثل في الاشتراك بخدمة (YouTube TV) ودفع ثمن الخدمة لمدة شهر واحد.

وتُعد (YouTube TV) بمثابة منصة بث مباشر عبر الإنترنت من جوجل، وتضم المنصة أكثر من 85 قناة مقابل 64.99 دولارًا شهريًا.

وهناك بعض المحاذير، إذ لا يمكنك الاستفادة من هذا العرض إلا إذا كنت مشتركًا لأول مرة في (YouTube TV)، وذلك وفقًا لشروط الصفقة.

ويتعين عليك بعد ذلك إجراء دفعة مقابل اشتراكك في (YouTube TV) بين 15 أكتوبر و 31 ديسمبر لكي تكون مؤهلًا للحصول على جهاز كروم كاست الجديد (Chromecast with Google TV) مجانًا.

كما أن العرض متوفر في الولايات المتحدة فقط، ولا يملك مشتركو (YouTube TV) الحاليون أي طريقة للاستفادة من هذه الصفقة.

وبعد الإصدار التجريبي المجاني من (YouTube TV) لمدة أسبوعين، يجب أن تدفع مقابل الشهر الأول قبل أن تتلقى بريدًا إلكترونيًا ترويجيًا من جوجل.

وينقلك العرض الترويجي إلى متجر جوجل، حيث يمكنك استخدام الرمز المجاني قبل حلول تاريخ 28 فبراير 2021 من أجل الحصول على الجهاز باللون الرمادي (Snow)، وليس ألوان الوردي (Sunrise) أو الأزرق (Sky).

ويجب أن تعلم أيضًا أن دفع 64.99 دولارًا مقابل شهر واحد من (YouTube TV) يكلف أكثر من مجرد شراء جهاز كروم كاست الجديد بمفرده مقابل 49.99 دولارًا.

لكن إذا كنت تريد الاشتراك في المنصة وشراء جهاز (Chromecast with Google TV) الجديد، فقد يكون هذا العرض بقيمة 64.99 دولارًا مفيدًا لك بدلًا من دفع من 115 دولارًا

ويختلف جهاز كروم كاست الجديد عن أجهزة كروم كاست السابقة في وجود نظام تشغيل داخلي وجهاز تحكم عن بعد مخصص، كما أنه يدعم دقة 4K ويدعم عددًا كبيرًا من خدمات البث.

يذكر أن شركة جوجل أعلنت رسميًا خلال حدث (Launch Night In) عن الجهاز الجديد (Chromecast with Google TV)، وتعيد الشركة إحياء (Google TV) كواجهة تعمل مع نظام التشغيل (Android TV) الذي يشغل الجهاز.

ويتمتع الجهاز الجديد بجميع إمكانيات (Chromecast Ultra) تقريبًا، حيث يدعم (4K HDR) بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية و (Dolby Vision).

وفي ظل وجود (Google TV)، فقد أصبح للجهاز واجهة خاصة به يمكنك التنقل فيها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.





