تسلا تستحوذ على شركة ألمانية لتجميع البطاريات

نقلت وكالة رويترز يوم الجمعة عن مصدر مطلع أن شركة تسلا وافقت على الاستحواذ على شركة ATW Automation الألمانية، وهي مورد يقوم بتجميع وحدات وحزم البطاريات لصناعة السيارات.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية في شهر أيلول/ سبتمبر بأن شركة ATW، وهي شركة تابعة لشركة ATS Automation Tooling Systems الكندية، كانت على وشك التصفية بسبب تراجع الطلبات.

وأعلنت شركة ATS في 25 أيلول/ سبتمبر أن بعض الأصول والموظفين في إحدى وحداتها التي تتخذ من ألمانيا مقرًا لها ستُباع وتُنقل إلى طرف ثالث، دون الكشف عن اسم الشركة.

ويعمل لدى ATW؛ ومقرها غرب ألمانيا، نحو 120 موظفًا، وقد أكملت أكثر من 20 خطًا لإنتاج البطاريات لشركات صناعة السيارات الدولية، وذلك فقًا لموقع ATS على الويب.

وتخطط تسلا لزيادة إنتاج البطاريات على نحو كبير في السنوات القادمة وخلال حدث أخير قدمت ابتكارات قالت: إنها ستقلل على نحو كبير من تكلفة حزم البطاريات في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

وتبني الشركة حاليًا منشأة تصنيع السيارات الثالثة بالقرب من برلين، والتي ستشمل أيضًا مصنعًا للبطاريات، وتهدف إلى بدء البناء في مصنع جديد للسيارات في تكساس في وقت لاحق من العام الحالي.

وتتضمن مجموعة تسلا المستقبلية المخطط لها شاحنة Cybertruck الخفيفة والشبيهة بالشاحنات، والتي تتطلب سعة بطارية أعلى.

قالت تسلا يوم الجمعة: إنها حققت رقمًا قياسيًا في عدد السيارات المُسلَّمة بلغ 139,300 سيارة على مستوى العالم في الربع الثالث. وتهدف الشركة إلى تسليم نصف مليون سيارة بنهاية هذا العام.

وفي الربع الثاني من 2020، قالت تسلا: إنها سلمت 90,650 سيارة كهربائية لكنها أنتجت عددًا أقل من السيارات المباعة، وهو 87،048 سيارة؛ معظمها من طراز Model 3.

وكانت شركة تسلا قد بدأت عام 2020 قائلة: إنها تتوقع تسليم ما لا يقل عن 500 ألف سيارة كهربائية خلال العام الحالي. ومع ذلك، فقد توقفت الشركة في الإيداعات المالية عن القول: إنها “ستتجاوز بسهولة” 500 ألف عملية تسليم للعام الحالي.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر المنصرم، قال الرئيس التنفيذي للشركة (إيلون ماسك) في الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة: إنه من المرجح أن ترتفع عمليات تسليم السيارات بنسبة بين 30 في المئة و40 في المئة مقارنة بعام 2019. وهذا يعني تسليم 477,750 إلى 514,500 سيارة في عام 2020، وهو نطاق يشمل هدف تسلا المعلن عنه سابقًا لتقديم نصف مليون سيارة خلال العام الحالي.





