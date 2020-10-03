أجهزة ماك القديمة لن تعرض نيتفليكس بدقة 4K

لن تتمكن أجهزة ماك القديمة وأجهزة حواسيب ماك المحمولة الصادرة قبل 2018 من تشغيل محتوى خدمة نيتفليكس بدقة (4K HDR)، سواء عبر شاشاتها المدمجة أو عبر شاشة خارجية بدقة 4K أو 5K، وذلك بالرغم من أنه يمكنها ذلك نظريًا.

ويتيح لك (macOS Big Sur)، الإصدار القادم من شركة آبل لنظام التشغيل ماك الخاص بها، مشاهدة محتوى نيتفليكس بدقة (4K HDR).

واتضح أن محتوى نيتفليكس بدقة (4K HDR) لن يعمل على أجهزة ماك القديمة الصادرة قبل عام 2018، حيث يعمل على الأجهزة المتضمنة شريحة أمان (T2) فقط، وذلك وفقًا لوثيقة دعم نيتفليكس جديدة.

ويعني هذا أن القائمة الكاملة لأجهزة ماك التي يمكنها مشاهدة محتوى (4K HDR) على نيتفليكس هي كما يلي في الوقت الحالي:

iMac لعام 2020.

iMac Pro.

ماك برو لعام 2019.

ماك ميني لعام 2018.

MacBook Air لعام 2018 أو أحدث.

MacBook Pro لعام 2018 أو أحدث.

وهناك طريقة سهلة للتحقق مما إذا كان جهاز ماك يحتوي شريحة (T2)، كما تشير آبل عبر موقعها على الويب.

وليس من الواضح سبب طلب شريحة أمان (T2)، لكن قد تتمكن الشريحة من التعامل بشكل أفضل مع محتوى (4K HDR) لأنها تعمل كمعالج مشترك.

وتحتوي شريحة أمان (T2) على قوة معالجة فيديو مدمجة، حيث تدعم برنامج ترميز (HEVC) الشهير، وذلك وفقًا لمادة تسويقية من حدث آبل في شهر أكتوبر 2018.

وتقول آبل عبر موقعها الإلكتروني الخاص بأحدث أجهزة (iMac): إن شريحة أمان (T2) تجعل تحويل ترميز فيديو (HEVC) أسرع بمرتين من شريحة أمان (T1).

يذكر أنه ليس من الواضح هل خدمة نيتفليكس تستخدم (HEVC) لعمليات البث العالية الدقة.

وفي حال كانت نيتفليكس تستخدم (HEVC) لعمليات البث العالية الدقة، فربما تكون شريحة (T2) أساسية في مساعدة محتوى نيتفليكس بدقة (4K HDR) على العمل بسلاسة عبر أجهزة ماك.

وإلى جانب الحاجة إلى وجود جهاز ماك مزود بشريحة (T2)، فإنك بحاجة أيضًا إلى الاشتراك في خطة نيتفليكس المميزة بقيمة 16 دولارًا شهريًا.

ويمكنك بث المحتوى بدقة (4K HDR) من خلال متصفح سفاري فقط، حيث تحد المتصفحات الأخرى الدقة على 720 بكسل على جهاز ماك.





