آبل تقترح مسح جهاز آيفون إذا استنزف iOS 14 البطارية

اقترحت شركة آبل إلغاء إقران جهاز آيفون و (Apple Watch)، والنسخ الاحتياطي إلى آيكلاود (iCloud)، ومسح كل المحتوى من آيفون، ومن ثم استعادة آيفون و (Apple Watch) من النسخ الاحتياطية، إذا كنت تواجه مشاكل مع (iOS 14) و (watchOS 7).

وغالبًا ما تعاني تحديثات نظام التشغيل من مواطن الخلل غير المرغوب فيها، ويبدو أن أحدث إصدارات (iOS 14) و (watchOS 7) من شركة آبل ليست محصنة.

وكانت هناك شكاوى خلال الأيام القليلة الماضية أن بعض الأشخاص الذين قاموا بتحديث أجهزتهم وجدوا مجموعة واسعة من المشكلات، مثل فقدان بيانات اللياقة، والتقارير غير الدقيقة عن البيانات المخزنة، و زيادة استنزاف البطارية على أجهزة آيفون و (Apple Watch)، وذلك بدلاً من زيادة الكفاءة.

ويبدو أن المشكلة تؤثر على جميع نماذج (Apple Watch)، وقال أحد مستخدمي تويتر: استنزاف البطارية أمر لا يصدق، لقد انخفض مؤشر الشحن من 90 في المئة إلى 3 في المئة في ساعة واحدة.

ويسجل المستخدمون في معظم الحالات تمرينًا على ساعتهم أثناء ترك جهاز آيفون‌ في المنزل، لكن تطبيق النشاط لا يعرض سوى نقطة انطلاق التمرين على خريطة (GPS)، دون أي بيانات أخرى.

ولا يعاني معظم الأشخاص من مشاكل في البطارية بالقدر نفسه من الخطورة، لكن هذا يوضح مستوى المشكلات التي يواجهها البعض.

وأصدرت شركة آبل تحديثًا واحدًا لإصلاح الأخطاء (14.0.1)، لكن لم يكن أي من هذه المشكلات جزءًا من هذا الإصلاح.

ويبدو أنه لا توجد طريقة لاستعادة خرائط مسارات التمرين المفقودة أو مستويات الصوت البيئي أو أي بيانات مفقودة أخرى.

وتقترح آبل على المستخدمين المتأثرين اتباع تعليماتها لإنجاز هذه المهام ومنع فقدان البيانات في المستقبل.

وتوصي آبل بإجراء إعادة الضبط عند ظهور أحد المشكلات التالية:

فقدان خرائط مسار التمرين في تطبيق (Fitness) ضمن جهاز آيفون للتدريبات السابقة التي تدعم (GPS) من (Apple Watch).

فشل النشاط أو معدل ضربات القلب أو التطبيقات الأخرى المتعلقة بالصحة في العمل أو تحميل البيانات عبر (Apple Watch).

فشل تطبيق (Fitness) أو تطبيق (Health) في تشغيل البيانات أو تحميلها عبر جهاز آيفون.

يُبلغ تطبيق (Health) أو تطبيق (Fitness) عن كمية غير دقيقة من تخزين البيانات ضمن آيفون‌.

يُبلغ تطبيق (Activity) عن كمية غير دقيقة من مساحة تخزين البيانات ضمن (Apple Watch).

فقدان بيانات مستويات الصوت البيئية أو بيانات مستويات صوت سماعة الرأس من (Apple Watch) في تطبيق (Health) ضمن آيفون‌.

استنزاف متزايد لبطارية آيفون‌ أو (Apple Watch).





