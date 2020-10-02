Galaxy Z Fold 2 القابل للطي يخضع لاختبارات متانة عنيفة

أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة – المتخصصة في اختبارات المتانة – هاتف سامسونج القابل للطي (جالاكسي زد فولد 2) Galaxy Z Fold 2 لعدد من الاختبارات، مثل: الحرق والانحناء، فضلًا عن الخدش بأدوات حادة.

وأشادت قناة JerryRigEverything – المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة – بمتانة الهاتف على الأقل مقارنةً بالجيل الأول (جالاكسي فولد) Galaxy Fold الذي اختبرت متانته العام الماضي.

وبدأت قناة JerryRigEverything الفيديو بفتح صندوق الجهاز ثم الإشارة إلى الفروق بين هاتفي Galaxy Fold و Galaxy Z Fold 2، مثل: إضافة الشاشة الخارجية الكبيرة، ومفصل مقاوم للغبار. ثم استعرضت القناة تحذيرات سامسونج للحفاظ على الهاتف سليمًا.

ثم بدأ الاختبار بخدش الشاشة الخارجية التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، أما الشاشة الداخلية القابلة للطي فلم تكن بتلك المتانة، إذ إن الخدوش ظهرت في المستوى الثالث، حتى أن الضغط عليها بالظفر قد يترك أثرًا عليها.

ولأن الهاتف يأتي مع مفاصل في المنتصف، حيث يوجد فراغ يسمح بطي الشاشة، فقد وضعت القناة بعض التراب على الشاشة ثم طوتها، وبعد الهز قليلًا نجح الهاتف بمنع الغبار من الدخول في المفصل، وهو ما أشادت به القناة.

ولأن إطار الهاتف مصنوع من الألمنيوم مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط، أما ظهر الهاتف المحمي أيضًا بطبقة من زجاج جوريلا جلاس فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة.

ومع أن الزجاج ميال؛ بخلاف المعدن أو البلاستيك، إلى الكسر، كما أن الهاتف بالأصل قابل للطي بفضل المفاصل، الأمر الذي قد يجعل البعض يظن أنه سهل الكسر، ولكن محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، بائت بالفشل، وهو أمر مثير للإعجاب.

أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف (جالاكسي فولد) قويًا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ تعافت وحدات البكسل على الشاشة مع ترك بعض الأثر بعد تعرضها للهب سواء على الشاشة الداخلية، مع أنها مصنوع من البلاستيك، والخارجية أيضًا.

وأعلنت شركة سامسونج في 5 آب/ أغسطس الماضي خلال حدث Galaxy Unpacked رسميًا عن هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Z Fold 2 ، وذلك إلى جانب هاتفيها الذكيين (جالاكسي نوت 20)، و(جالاكسي نوت 20 ألترا)، وحاسوبيها اللوحيين (جالاكسي تاب إس7)، و(جالاكسي تاب إس7 بلس).





