هل فشل النسخ الاحتياطي إلى iCloud؟ إليك كيفية حل المشكلة

إن عدم القدرة على نسخ بيانات جهازك احتياطيًا إلى iCloud باستخدام هاتف آيفون مشكلة شائعة أبلغ عنها العديد من المستخدمين، وفي هذا المنشور، قمنا بتغطية الأسباب المحتملة وراء الخطأ وشرحنا طرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

لماذا يفشل النسخ الاحتياطي إلى iCloud باستخدام هاتف آيفون؟

هاتف آيفون غير متصل بشبكة واي فاي مستقرة.

تم تجاوز سعة تخزين iCloud، وإذا كان الأمر كذلك فيمكنك ترقية خطة التخزين الخاصة بك.

جهازك العامل بنظام iOS غير متصل بمصدر طاقة.

كيف تتأكد من أن نظام النسخ الاحتياطي إلى iCloud يعمل؟

قد لا تتمكن من نسخ جهازك احتياطيًا بسبب خطأ في نظام iCloud لكن يمكنك زيارة صفحة دعم نظام آبل والتحقق مما إذا كانت هناك مشكلة، وإذا كانت عملية النسخ الاحتياطي غير نشطة فيمكنك محاولة نسخ هاتف آيفون احتياطيًا بشكل يدوي بعد مرور بعض الوقت.

تحقق من إعدادات iCloud:

يمكنك التحقق مما إذا كانت عملية النسخ الاحتياطي قيد التشغيل من خلال زيارة إعدادات هاتف آيفون، وللقيام بذلك، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

افتح تطبيق الإعدادات.

اضغط على اسمك.

انتقل إلى إعدادات iCloud.

قم بالتمرير لأسفل واختر (iCloud Backup) وقم بتشغيله.

في النهاية، اضغط على (Back Up Now) لبدء النسخ الاحتياطي لجهاز آيفون على الفور.

فحص ومسح تخزين iCloud:

توفر لك iCloud مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت لنسخ بياناتك احتياطيًا، وإذا وصلت السعة التخزينية بالفعل إلى هذا الحد، فلا يمكنك نسخ المزيد من البيانات احتياطيًا دون ترقية خطتك، وفي هذه الحالة من الأفضل التحقق من مساحة التخزين وتحرير البيانات إذا لزم الأمر. ويمكنك فعل ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل تطبيق الإعدادات.

اضغط على اسمك وحدد iCloud.

قم بالنقر على عرض مساحة التخزين.

إذا لم تنجح أي من الطرق السابقة، يجب أن تحاول نسخ بياناتك احتياطيًا باستخدام جهاز الحاسب، حيث يمكنك عمل نسخة احتياطية لجهاز آيفون باستخدام iTunes أو Finder وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتوصيل هاتف آيفون أو جهاز آيباد بجهاز ماك من خلال كابل (Lightning).

افتح (Finder).

انقر فوق اسم جهازك.

انقر فوق عام في الجزء الأعلى من نافذة الباحث، ثم حدد نسخ جميع البيانات الموجودة على جهاز آيفون إلى جهاز ماك هذا.

إذا كنت تريد تأمين نسختك الاحتياطية، فاختر تشفير النسخ الاحتياطي المحلي.

في النهاية، اضغط على (Back Up Now).





