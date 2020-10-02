ما هي الوظيفة الأساسية في جيميل التي حذفتها جوجل عن طريق الخطأ؟

لا يسمح لك جيميل في الوقت الحالي بتحديد رسائل معينة بشكل مجمّع، مما يجعل إدارة صندوق البريد الخاص بك كابوسًا، حيث تكمن المشكلة في أن شركة جوجل قد حذفت هذه الوظيفة عن طريق الصدفة ويبدو أننا لن نستعيدها على الفور، وهذا بالطبع يجعل المستخدمين غاضبين من جوجل.

يعرض جيميل بشكل تقليدي وظيفة أساسية لإدارة صندوق البريد الوارد، حيث تتيح هذه الوظيفة تحديد الرسائل التي يمكنك أرشفتها وتصنيفها وحذفها ووضع علامة عليها كمقروءة أو يمكنك اتخاذ الإجراء الذي تريده.

لكن اليوم وبشكل مفاجئ وجد المستخدمون الذين يستخدمون هذه الوظيفة الحيوية أنها اختفت من واجهة جيميل دون أي تفسير.

الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أن جوجل لم ترغب في حذف هذه الوظيفة ومن المفترض أنه تم حذفها عن طريق الخطأ أثناء التحديث أو أعمال الصيانة، حيث اعتذرت الشركة علنًا لمستخدميها وأعلنت أنها تحقق في ما حدث.

قالت شركة جوجل: “نحن نعمل على إحياء وظيفة جيميل التي تتيح لك تحديد جميع المحادثات التي تطابق هذا البحث في أقرب وقت ممكن”. وقالت شركة ماونتن فيو: “تم حذف الميزة بدون قصد”.

بينما تعمل شركة جوجل على استعادة هذه الوظيفة، يمكن لمستخدمي جيميل الذين يرغبون في الحفاظ على صندوق الوارد الخاص بهم نظيفًا استخدام خدعة تستخدم نظام تصفية البريد – إنها خدعة فوضوية جدًا وليست مباشرة مثل الوظيفة المفقودة، لكنها تعمل في حالات الطوارئ:

انقر فوق القائمة المنسدلة في الزاوية اليمنى من شريط بحث جيمل لفتح قائمة البحث المتقدم، لإنشاء مرشح جديد.

حدد الإجراء الذي تريد تطبيقه على الرسائل في فلتر البحث، على سبيل المثال: وضع علامة كمقروءة ثم قم بتنشيط تطبيق الفلتر أيضًا على المحادثات المطابقة.

سجل وسترى أنه سيتم تطبيق الإجراء على الرسائل التي تطابق البحث المتقدم لعامل التصفية.

ولا تنس مسح عامل التصفية بعد استخدامه لأنه بخلاف ذلك، ستخضع جميع الرسائل المستقبلية التي تطابق مرشح البحث المتقدم للإجراء ذاته.

وإذا قمت بحذف جهة اتصال في جيميل ولم تدرك إلا لاحقًا الخطأ الكبير الذي ارتكبته، فيمكنك الاسترخاء طالما أنك أجريت التغيير في آخر 30 يومًا، وبغض النظر عن عدد جهات الاتصال التي تضيفها أو تحذفها، يحتفظ جيميل بسجل لمدة 30 يومًا لكل جهة اتصال في دفتر العناوين، لذلك إذا حذفت عن طريق الخطأ واحدًا أو أكثر من جهات الاتصال فكل ما يتطلبه الأمر هو بضع نقرات لإعادتها. حيث يمكنك الاطلاع على الموضوع كاملًا من هنا.





