فيسبوك تقدم دحضًا لفيلم نتفليكس الشهير “المعضلة الاجتماعية”

قدّمت شركة فيسبوك اليوم الجمعة دحضًا للدراما الوثائقية (المعضلة الاجتماعية) التي حظيت بنجاح واسع على شبكة (نتفليكس) Netflix.

وكشف الفيلم؛ ربما لأول مرة لبعض المشاهدين، كيف تستخدم الشبكات الاجتماعية الخوارزميات لجعل المستخدمين يكررون زيارتها. كما تناولت كيفية تأثير شركات التقنية على الانتخابات، والعنف العرقي، ومعدلات الاكتئاب، والانتحار. قال بعض المشاهدين: إنهم حذفوا فيسبوك، وإنستاجرام بعد مشاهدة الدراما الوثائقية.

ويُعتقد أن الدحض الذي قدمته فيسبوك يشير إلى أنها قلقة من تأثير الفيلم الوثائقي على الاستخدام. وقد ظهر فيلم (المعضلة الاجتماعية) في قائمة أفضل عشرة أفلام وعروض تلفزيونية شعبية على نتفليكس في شهر أيلول/ سبتمبر، ولا يزال مدرجًا في قسم (المحتويات الشائعة).

وفي منشور نُشر على موقعه، تناولت فيسبوك العديد من المخاوف التي لديها بشأن الفيلم، حيث غطى مواضيع، مثل: الإدمان، وكون المستخدمين “المُنتَج”، وخوارزمياتها، وخصوصية البيانات، والاستقطاب، والانتخابات، والمعلومات المضللة.

وقالت فيسبوك: “بدلًا من تقديم نظرة دقيقة على التقنية، فإنها تعطي رؤية مشوهة لكيفية عمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي لخلق كبش فداء مناسب للمشكلات المجتمعية الصعبة والمعقدة”. وأضافت أن الفيلم الوثائقي يضفي إثارة على الشبكات الاجتماعية ويقدم رؤية مشوهة لكيفية عملها.

وجادلت فيسبوك بأن خوارزمياتها تحافظ على الأشياء التي يراها المستخدمون “ذات صلة ومفيدة” بالطريقة نفسها التي تفعلها نتفليكس، وتطبيقات المواعدة، وأمازون، وأوبر.

ومع ذلك، فإن أحد الأشياء التي أثيرت في الفيلم هو أن خوارزميات فيسبوك تتعلم المزيد من الأشياء المحددة عن المستخدمين، مثل: الحزب السياسي المفضل لديهم، وتعرض عليهم الأخبار التي يُعتقد أنهم سيتفقون معها. وهذه المشكلة لا تحدث في الخدمات التي تقارن فيسبوك نفسها بها. واقترح الفيلم أنه يجب على الشبكات الاجتماعية أن تُظهر للمشاهدين مزيجًا من الآراء لتقديم المزيد من التوازن.

وجادلت فيسبوك أيضًا بأن فِرَق المنتجات ليست مدفوعة لإنشاء ميزات لزيادة مقدار الوقت الذي يستخدم فيه الأشخاص خدماته. وقالت: إنها أجرت تغييرات في 2018 قللت من الاستخدام بمقدار 50 مليون ساعة في اليوم.

ومع ذلك، تُسلِّط فيسبوك في كل مكالمة أرباح الضوء على مقياس (المستخدمين النشطين يوميًا)، الذي زاد على نحو مطرد عامًا بعد عام. وهؤلاء المستخدمون هم من تجني الشركة منهم الأموال، لذا فهي تحرص على عودتهم كل يوم. ويستخدم أكثر من 1.79 مليار شخص فيسبوك يوميًا، وذلك وفقًا لأرباح الربع الثاني من عام 2020، ويستخدمه 2.7 مليار شخص شهريًا.

وتوفر الشركة أيضًا مقياسًا لمقدار قيمة هؤلاء المستخدمين، إذ إن متوسط الإيرادات لكل مستخدم في الربع الثاني من عام 2020 كان 7.05 دولارات أمريكية.





