صفقة اليوم.. اشترك في تطبيق Pagico 9 لإدارة المهام والبيانات مع خصم 50%

اشترك لمدة عام في تطبيق (Pagico 9) لإدارة المهام والبيانات Pagico 9: Task & Data Management Software.

يُعتبر تطبيق (Pagico 9) هو أحد التطبيقات القليلة التي تجمع بين إدارة المهام والبيانات في واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، حيث يعمل التطبيق على تحويل المهام والقوائم إلى جداول زمنية تفاعلية، مما يسمح لك بتصور حالة المشروع الذي تعمل عليه، وتتبع المهام والملفات المتبادلة بين أفراد الفريق وغيرها من المعلومات من خلال عدد قليل من النقرات.

يتيح لك التطبيق مراقبة جميع مشاريعك وجهات الاتصال الخاصة بك في مكان واحد أثناء تنظيم جميع المهام والملاحظات والملفات الأخرى.

يتميز تطبيق (Pagico 9) بواجهة تعتمد على آلية السحب والإفلات البسيطة التي تتيح لك تنظيم البيانات وتتبعها بسهولة، مما يوفر لك الوقت والمجهود الذي تبذله في فرز البيانات وتنظيمها يدويًا.

كما تتيح لك ميزة (Today view) الاطلاع على كل المهام المجدولة لهذا اليوم والأشياء المتأخرة بسرعة، ويمكنك أيضًا تحديد أولويات مهامك وإعادة جدولتها ببساطة عن طريق السحب والإفلات.

يدعم التطبيق أيضًا ميزة (المجموعات) لتنظيم المهام، فهناك المجموعات العادية لتنظيم المجلدات الخاصة بمشاريعك وجهات الاتصال، كما توجد به مجموعات ذكية تتيح لك تتبع المهام والمواعيد والملاحظات والرسائل وتجميعها تلقائيًا بناءً على معايير، مثل: الوسوم، والكلمات الرئيسية، ومشاهدتها في مكان واحد.

يأتي تطبيق (Pagico 9) مع ميزة مضمنة تُسمى (Personal Cloud) تتيح لك مزامنة جميع البيانات بين جميع الأجهزة التي تستخدمها، مما يجعل إدارة المهام عملية سلسة بغض النظر عن مكان وجودك. حيث يمكنك تسجيل مهمة ما في هاتفك، ومتابعتها في حاسوبك المكتبي، أو إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني أو حفظ أي صفحة على الويب.

يدعم التطبيق أيضًا ميزة أخرى تُسمى (مساحة عمل الفريق) Team workspace تتيح لك مزامنة البيانات بشكل انتقائي مع فرق العمل، كما يمكنك مشاركة أي بيانات أو ملفات مع أي شخص لا يستخدم تطبيق (Pagico) من خلال تفعيل ميزة (المشاركة العامة) مما يتيح لهم الوصول إلى ما تشاركه معهم من خلال متصفح الويب.

يقوم تطبيق (Pagico 9) بتأمين بياناتك من خلال استخدام بروتوكول (SSL/TLS) لنقل البيانات، ومعيار التشفير المتقدم (256-bit AES) لتشفير بياناتك المخزنة في خوادمه.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس.

مدة الاشتراك: عام.

التوفر: أونلاين.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 50 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 25 دولارًا.

نسبة الخصم: 50%.

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