الولايات المتحدة تستأنف قرار قاضٍ بمنع حظر تطبيق “وي شات”

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة: إنها ستستأنف قرار قاضٍ بمنع الحكومة من منع شركتي آبل وجوجل من تقديم تطبيق التراسل الفوري الصيني (وي شات) WeChat للتنزيل في متاجر التطبيقات الأمريكية.

وقالت الحكومة: إنها ستستأنف أمام محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة القرار التمهيدي الصادر عن قاضية الصلح الأمريكية (لوريل بيلر) في 19 أيلول/ سبتمبر 2020. وحظر الأمر القضائي أمر وزارة التجارة الأمريكية، الذي من شأنه أيضًا منع المعاملات الأمريكية الأخرى مع شركة (وي شات) التابعة لشركة (تينسنت) Tencent، مما قد يجعل التطبيق غير قابل للاستخدام في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل في وقت سابق: إن أمر بيلر كان خطأً و “يسمح بالاستخدام المستمر وغير المقيد لـ (وي شات)، وهو تطبيق للهاتف المحمول قرر الفرع التنفيذي أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وشكك محامو تحالف مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة، وهي المجموعة التي تقف وراء الطعن القانوني لحظر (وي شات)، في وقت سابق في مدى إلحاح طلب الحكومة لبيلر للثبات على حكمها.

وقالت بيلر: إن مستخدمي (وي شات) الذين رفعوا دعوى قضائية “أظهروا أسئلة جدية تتعلق بمزايا مطالبة التعديل الأول”. ويضمن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة حرية التعبير.

وقالت شركات التحليلات Apptopia في أوائل شهر آب/ أغسطس الماضي: إن (وي شات) كان لديها في المتوسط 19 مليون مستخدم نشط يوميًا في الولايات المتحدة. وهو شائع بين الطلاب الصينيين والأمريكيين الذين يعيشون في الصين، وبعض الأمريكيين الذين لديهم علاقات شخصية أو علاقات تجارية في الصين.

يُذكر أن التطبيق هو تطبيقٌ للجوال شاملٌ يجمع بين قدرات التراسل الفوري، والتواصل الاجتماعي، والدفع، إضافة إلى خدمات أخرى. ويُعد ما يسمى بالتطبيق الفائق ضروريًا للحياة اليومية في الصين، ويضم أكثر من مليار مستخدم.

يُشار إلى أن قاضيًا أمريكيًا في واشنطن أصدر يوم الأحد أمرًا قضائيًا أوليًا مماثلًا لوقف إزالة تطبيق مشاركة الفيديو القصير (تيك توك) TikTok من متاجر التطبيقات الأمريكية.





