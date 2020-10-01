Google Play Movies & TV أصبح الآن Google TV

تعمل شركة جوجل على تغيير اسم تطبيق (Google Play Movies & TV) ليصبح (Google TV)، وتبدأ إعادة التسمية على هواتف أندرويد، وذلك بالرغم من أنه يمكنك توقع تغييرها على المنصات الأخرى قريبًا.

وفي عالم به عدد كبير جدًا من خدمات البث، قامت جوجل بجلب تطبيق جديد لمساعدتك في إدارة كل شيء، بحيث يحل (Google TV) محل (Google Play Movies & TV)، لكن هذا التغيير لن يحدث بشكل فوري.

ويُعد التطبيق بمثابة متجر جوجل لاستئجار وشراء الأفلام وتجميع المحتوى، ويمكنه جلب الأفلام والبرامج من خدمات مختلفة، مثل نيتفليكس و (Hulu) و (Disney) و (HBO Max) وغيرها ووضع كل شيء في مكان واحد.

وتتبع جوجل خطوات آبل هنا، حيث تستخدم آبل تطبيق (Apple TV) كمركز لجميع عروض الفيديو الخاصة بها أيضًا، سواء كانت برامج تلفاز أم لا.

وتستخدم آبل أيضًا علامة (Apple TV) التجارية بطرق متعددة، مثل الأجهزة والتطبيق وخدمة بث الفيديو الخاصة بها.

وأصبحت تسمية (Google TV) محيرة بعض الشيء، إذ بالإضافة إلى كونه التطبيق المذكور أعلاه، فهو أيضًا اسم واجهة جوجل الجديدة العاملة مع (Android TV) على جهاز كروم كاست الجديد المسمى (Chromecast with Google TV).

وحاولت جوجل منذ بعض الوقت بناء نظام بيئي كامل للمحتوى حول العلامة التجارية “Play”، حيث هناك متجر التطبيقات (Google Play Store) ومتجر شراء الكتب والقصص المصورة (Google Play Books).

وبالرغم من مرور سنوات على إهمال متجر (Google Play Music)، فإن جوجل تريد إغلاق هذا المتجر واستبداله بتطبيق (YouTube Music).

ومن الواضح أن العلامة التجارية “Play” لم تعد تعمل، لذا تعمل جوجل على تبسيطها لتقتصر على (Google TV).

وتُعد (Watchlist) جزءًا أساسيًا من تجربة (Google TV)، حيث تعمل جوجل على تطوير ميزة (Watchlist) ضمن البحث منذ فترة من الوقت.

ويدمج (Google TV) هذه النتائج مباشرةً في تطبيق الهاتف المحمول وجهاز التلفاز، وإذا أضفت شيئًا ما إلى (Watchlist) على هاتفك أو من خلال البحث على جهاز الحاسب المحمول، فسيظهر على التلفاز عند تشغيله.

وتوصي جوجل أيضًا بالمحتوى بناءً على ما هو موجود في (Watchlist).





