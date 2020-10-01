تبدو سماعات الأذن اللاسلكية (Powerbeats Pro) من آبل مختلفة تمامًا عن سماعات AirPods Pro وذلك لأنها مصممة للأشخاص الأكثر نشاطًا ويحتاجون إلى سماعات لاسلكية يمكن ارتدائها أثناء أداء التمارين الرياضية، حيث تأتي السماعات بميزة مقاومة الماء لذا فهي مناسبة للأشخاص الذي يمارسون رياضة الجري أو الأنشطة التي تتطلب حركة بصورة عامة.

إليك 5 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من سماعات Powerbeats Pro من آبل:

أولًا: كيفية إقران سماعات Powerbeats Pro بأجهزتك المختلفة؟

يستغرق إقران سماعات (Powerbeats Pro) بأجهزة آبل المختلفة أقل من خمس ثواني، كل ما عليك فعله هو فتح قفل الجهاز المعني وفتح علبة الشحن الخاصة بالسماعات في الوقت نفسه، والضغط على خيار (اتصال) مباشرة في الشاشة الرئيسية، وكما هو الحال مع سماعات الأذن اللاسلكية AirPods ستتم عملية الاقتران الأولي مع السماعات عبر جميع أجهزة آبل باستخدام حساب iCloud الخاص بك.

كما يمكنك أيضا إقران سماعات Powerbeats Pro مع جهاز غير تابع لشركة آبل يسهولة مثل: هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، كل ما عليك فعله هو فتح علبة الشحن الخاصة بالسماعات بجوار هاتف أندرويد والانتقال إلى إعدادات البلوتوث في الهاتف لإجراء الاقتران.

وإذا قمت بإقران السماعات بجهاز آخر بالفعل، فضع كلتا سمّاعات الأذن في العلبة ثم استمر في الضغط على الزر بالقرب من مقدمة العلبة حتى يبدأ ضوء الحالة في الوميض باللون الأبيض.

بمجرد إقران سماعات الأذن اللاسلكية بأحد أجهزة آبل أو جهاز آخر، يمكنك استخدام النصائح الواردة لتحقيق أقصى استفادة منها:

1- استخدام أمر التنبيه Hey Siri:

نظرًا إلى أن سماعات ( Powerbeats Pro) تعمل بشريحة H1 من آبل؛ يمكنك استخدام أمر التنبيه (Hey Siri) لتنفيذ العديد من الإجراءات عبر الصوت، كل ما عليك فعله هو وضع السماعات في أذنيك ثم نطق أمر التنبيه (Hey Siri) متبوعًا بأمر لتشغيل الموسيقى أو التحقق من الرسائل أو طرح السؤال الذي تبحث عن إجابته.

2- إيقاف تشغيل ميزة اكتشاف الأذن تلقائيًا:

في الوضع الافتراضي؛ تكتشف سماعات Powerbeats Pro تلقائيًا متى تضعها في أذنيك ومتي تنزعها، لذلك تقوم بإيقاف التشغيل أو إيقاف التشغيل مؤقتًا عند إزالة إحدى السماعتين من أذنك، وتستأنف التشغيل في السماعة الأخرى، ولكنها لا تستأنف التشغيل عند إزالة كلتا السماعتين. ومن ثم إذا كنت لا تفضل ذلك، فيمكنك تعطيل هذه الميزة، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

أثناء استخدام Powerbeats Pro، افتح تطبيق الإعدادات في الجهاز الذي تستخدمه مع السماعات.

اضغط على خيار (البلوتوث)Bluetooth.

اضغط على علامة (i) بجوار اسم السماعات، ثم قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (اكتشاف الأذن تلقائيًا) Automatic Ear Detection إلى وضع الإيقاف.

3- استخدام الزر المتعدد الوظائف:

تحتوي كلتا سمعتي الأذن على عناصر تحكم في مستوى الصوت بالإضافة إلى زر يمكنه تشغيل Siri والتحكم في تشغيل الوسائط، وتطلق عليه آبل (الزر المتعدد الوظائف) حيث يمكنك استخدام ضغطات مختلفة لتشغيل عناصر تحكم مختلفة، وتعمل أدوات التحكم هذه حتى على أجهزة غير تابعة لشركة آبل، ومن ضمن الإجراءات التي يمكنك استخدامها:

الضغط لفترة طويلة: يؤدي إلى تشغيل Siri.

ضغطة واحدة: تؤدي إلى تشغيل الموسيقى أو إيقاف التشغيل المؤقت.

الضغط مرتين: تخطي المسار الحالي.

الضغط ثلاث مرات متتابعة: الرجوع إلى مسار واحد.

4- التحقق من عمر البطارية:

يمكنك التحقق من عمر بطارية سماعات Powerbeats Pro وعلبة الشحن عن طريق وضعها في علبة الشحن الخاصة بها وفتحها بجوار هاتف آيفون، حيث ستظهر لك نافذة منبثقة مشابهة لنافذة الإقران توضح بالتفصيل عمر البطارية.

5- ميزة الشحن السريع:

يمكنك استخدام ميزة الشحن السريع لشحن سماعات Powerbeats، حيث يمنحك الشحن لمدة 5 دقائق 1.5 ساعة من الاستخدام، بينما يمنحك الشحن لمدة 15 دقيقة 4.5 ساعات من الاستخدام، وفي المجموع، تتمتع سماعات Powerbeats Pro بعمر بطارية يصل إلى 9 ساعات.





